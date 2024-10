Día del Pan: derribando mitos de un gran alimento

La nutricionista Analía Lofrano se refirió en diálogo con LA BRÚJULA 24 al Día Internacional del Pan, que se celebra este miércoles. La profesional derribó mitos en torno del apreciado alimento. La Unión Internacional de Panadería y Confitería instituyó al 16 de octubre como Día Mundial del Pan a instancias de la iniciativa -en 2005- del panadero español Andreu Llargués.

"El pan es un alimento súpernoble y es cierto que hay un grupo de personas que tienen cierta intolerancia, como aquellas que conviven con una enfermedad celíaca. Esas personas no pueden comer pan que contenga trigo, avena, cebada o centeno porque les va a generar alergia pero el resto de las personas podemos comer pan. Lo peor que podemos hacer en caso de iniciar una dieta, es restringir grupos de alimentos. Lo que hay que hacer es comer razonablemente", expresó la profesional a "Bahía Hoy".

"Comer pan está bien. El tema es cuánto pan y qué le ponés arriba. Podés comer un miñón con manteca y azúcar y no pasa nada; te sacás las ganas y listo, pero no más que eso. Si querés tener tus arterias saludables, no comas más que ese solo miñón", agregó.

Lofrano desmintió uno de tantos mitos que hay en torno del pan, que pasa por su consumo tostado.

La entrevista completa con la nutricionista Analía Lofrano en La Brújula 24