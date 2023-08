Una especialista explicó en qué consiste la polémica dieta de Luis Miguel

Luis Miguel está en Argentina para ofrecer 10 recitales y más allá de la polémica que se levantó sobre si es el real o uno falso, destaca lo delgado que está, una condición que el cantante atribuye a la práctica del ayuno intermitente.

¿En qué consiste esta dieta que está tan de moda? ¿Tiene un aval científico? La nutricionista Analía Lofrano, conversó con La Brújula 24 sobre el tema y expresó sus reservas sobre este método que no tiene suficiente evidencia que demuestre su efectividad.

“Yo jamás voy indicar un ayuno intermitente hasta que no tenga un ensayo clínico, un metaanálisis, donde me diga que funciona”, señaló la experta y agregó que no hay material científico confiable “que hablen de su seguridad”.

“Me encantaría que mañana a cualquiera estos cráneos que se la pasan armando dietas mágicas se le ocurra o descubra la indicación perfecta para que al paciente le vaya bien”, pero hasta ahora no ha ocurrido, dijo.

Lofrano explicó que hay mucha gente “que le echa mucho la culpa a la insulina, la mala de la película en esto. Entonces si me mantengo en ayunas, tengo la insulina bajita, no tengo esa hormona que guarda grasa ¿y todas las demás hormonas? ¿qué hacemos con todas las demás que sirven para la regulación?”

“Lo que pasa es que la nutrición y la magia están muy cerquita, tan cerquita como que todos comemos”, detalló y agregó que es importante entender que hay que comer para estar sanos.

Lofrano señaló que en muchos casos este tipo de ayuno intermitente se extiende hasta las cuatro de la tarde y “cuando comen, no es que van a comer comida saludable”.

“Hay un par de ensayos muy serios sobre el ayuno intermitente hablando de que en personas que tienen chances de hacer un diabetes tipo dos”, los pone en más riesgo, apuntó la especialista.