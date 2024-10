El tenso cruce de dos concejales por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario

La convalidación al veto presidencial por la Ley de Financiamiento Universitario, que generó un amplio rechazo de las autoridades de las principales casas de altos estudios del país, dejó mucha tela para cortar, sin lugar a dudas.

Sin ir más lejos, Daniel Vega, rector de la UNS, fue uno de los primeros en levantar la voz. "Las universidades acrecentarán una crisis sin precedentes”, advirtió en diálogo con La Brújula 24. Días antes, en su cuenta de Twitter le había pedido a los concejales locales que hablen con sus representantes en el Congreso para "defender los intereses de la ciudad y la región".

En diálogo con el equipo del programa "Bahía Hoy", las que plasmaron sus opiniones fueron las ediles Valeria Rodríguez, de Avanza Libertad, y Micaela Tomassini, de Unión por la Patria. Dos extremos totalmente opuestos para un tema sensible.

Rodríguez, por su parte, señaló: "No creo que sea para festejar el hecho de que haya que lograr una medida legislativa como esta. Hay mucha traba en el Congreso para llegar a lograr un entendimiento con un enfoque distinto de ciertas políticas públicas diferentes que necesitan una restructuración".

"Me sorprendió el uso del Twitter del rector, nunca lo vi que haga una manifestación en ese sentido. Él muchas veces se acerca al Concejo por otros temas, también podría haber dado una explicación o hacerlo de otra manera. Resulta raro que sea tipo una indirecta, lo tomo algo un poco no ubicado. Solapadamente, está infiriendo que no hacemos bien nuestra tarea o que la misma tiene que ser presionar a nuestros legisladores. No me gustó porque no coincido en la manera de la comunicación, sobre todo porque nos conoce a todos", afirmó.

Y agregó: "No es que no le creo, no dice la verdad, no es que sin esa ley están fritos. Ayer Espert fue muy claro en su exposición, la universidad pública no está en peligro, nadie va a terminarla. Ese mensaje está claro, el gobierno de Milei y todos los que estamos acompañando el proyecto de transformación cultural implica un camino largo, pero que no tiene que ver con las instituciones que hicieron en su momento un país grande, es simplemente cambiarla. Y los cambios provocan resistencia, hay que entender que el que piensa distinto no es un enemigo. El clima está bravo y hay que colaborar para que eso no siga empeorando".

En esa misma línea, consultada sobre las formas del Presidente, consideró que "Milei tiene un discurso fuerte, pero no voy a dejar de reconocer que otras personas y otros gobiernos lo han tenido también. Para mí no es agresivo, sino que muestra de manera muy directa su pensamiento. Yo me voy a poner siempre de ese lado, todos tenemos que hacer el esfuerzo".

Micaela Tomasini, en tanto, comentó: "Estaba escuchando atentamente a Valeria, pero me parece que la violencia desde el Gobierno nacional y los discursos de odio suceden. Hay una apuesta constante a la confrontación y eso corre el eje de la discusión. Lo que se votó ayer rechaza el normal funcionamiento de nuestras universidades nacionales. Las movilizaciones masivas que tuvimos demuestran eso, que la universidad es un eje vertebrador de nuestro sistema y está pasando por un momento sumamente complejo. Nuestras universidades están en peligro en caso de no contar con el financiamiento necesario".

En esa misma línea, añadió: "El 70 por ciento de los docentes universitarios están bajo la línea de pobreza. Eso en un país como el nuestro es una vergüenza, hay que pensar los límites a este experimento. Yo fui estudiante, becaria y docente de la UNS, que tiene sus autorías internas y externas y se publican en la página de la universidad. Por supuesto que necesitan un financiamiento del gobierno, si no se actualizan los montos, ¿cómo se financian?".

Más del cruce entre las concejales Rodríguez y Tomassini en el aire de La Brújula 24:

Rodríguez

"Para mí no decir la verdad es ser irresponsable, que el rector se haga cargo de lo que tiene que hacer en el lugar que ocupa. Y que en todo caso, busque las interpelaciones con el Ejecutivo Nacional, para mostrar todo lo que eventualmente la UNS necesita. No creo que se tenga que enojar nadie por lo que se está pidiendo".

"Creer que este abordaje absolutamente distinto o toca puntos que creen que no se deberían tocar, que no digan que van a destruir las universidades, porque no es lo que va a pasar. Ni que digan que se va a perjudicar la educación, cuando se acaba de declarar como esencial".

"El responsable de la universidad es el rector y desde ese lugar tiene que interpelar a los legisladores".

"No creo que haya curros -en la universidad-, pero que hay cosas innecesarias que se podrían revisar y que podría ser mucho más eficiente. No todos los departamentos funcionan igual, eso se ve también en las listas de los chicos que estudian. Yo mismo he trabajado un tiempo para crear la carrera de traductor público en la ciudad y no se pudo llevar adelante porque no había presupuesto, a pesar de un estudio que hicimos y presentamos con un montón de características para aprovechar todos los recursos".

Tomassini

"A mí me parece que esa postura es bastante errada. Las universidades tienen docencia, investigación y extensión, que hacen al normal funcionamiento. La UNS está entre el 10% de las mejores del mundo, es muy liviano hablar desde afuera de la eficacia y de cómo debe administrarse, siendo que cuenta con profesionales que lo hacen y que elige sus autoridades".

"Lo importante acá a remarcar es que hay una embestida hacia lo público, el veto fue ideológico y este experimento tiene que mostrar sus límites. Y un límite para la sociedad es la educación pública y así está demostrando. Obviamente, quizás hay que reforzarlas y mejorarlas, pero el criterio de la eficiencia no cabría para eso".

"Hablar de adoctrinamiento es subestimar a los jóvenes y docentes que allí trabajan, sobre todo sabiendo que existen numerosas listas de gente que piensa de manera muy diferente, y todas están de acuerdo en mantener una educación pública de calidad".