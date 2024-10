La hija de La Tota Santillán mostró el último audio que le envió su papá antes de morir

En una emotiva entrevista con Socios del espectáculo (eltrece), Daniela Carías, la hija mayor de La Tota Santillán, compartió detalles íntimos sobre los últimos momentos de su padre y reveló el último mensaje de voz que le envió antes de morir. Durante la conversación con el periodista Matías Vázquez, Daniela mostró el audio que aún conserva en su celular como un recuerdo invaluable.

En el mensaje, se escucha a La Tota Santillán expresando su amor por su hija y sus nietos: “Papá te ama, ¿sabés? Te amo con toda el alma, hija. Saludos a mi nieta”. Además, añadió: "Martina, Santino, los quiero. Los amo. Cuidate, hija, después hacemos una videollamada si querés". Daniela, visiblemente afectada, confesó que escuchar esas palabras cada día es lo que le queda de su padre, temiendo perder el audio si le robaran el celular: “Si me llegan a robar el celular, me muero. Para mí va a ser muy difícil no tenerlo”.

La hija de Santillán también destacó el amor incondicional que su padre le demostraba: "Nadie me va a mirar así, me miraba con mucho amor, siempre orgulloso", expresó con nostalgia y tristeza.

La dolorosa despedida que no pudo realizar

En una entrevista anterior con El run run del espectáculo (Crónica), Daniela explicó por qué no pudo despedirse de su padre tras el trágico incendio que le costó la vida. “Me duele muchísimo cómo lo encontraron”, confesó, señalando el impacto de la noticia que reveló que el 90% del cuerpo de su padre había quedado quemado.

Con profundo dolor, Daniela explicó que su hermano fue quien vio el cuerpo, pero ella no pudo enfrentarlo: “Mi hermano lo vio, yo no pude. Me moría ahí sino”. Aunque intentó ingresar para despedirse, no se lo permitieron, lo que le dejó un vacío aún mayor. Sobre el estado en que quedó la casa tras el incendio, Daniela reflexionó: “Pienso que tuvo una recaída con la enfermedad. Él estaba tan bien que nosotros bloqueamos esa parte”.

La hija de “La Tota” Santillán habló en #SociosDelEspectáculo y abrió su corazón: “Siento tristeza, bronca, confusión e incertidumbre”.@socioseltrece pic.twitter.com/ueflY4twbu — eltrece (@eltreceoficial) October 7, 2024

