Susbielles anunció que se liberaron las tierras del GNL y ahora vendrán nuevas inversiones

En el marco del 139° aniversario de Ingeniero White, el intendente Federico Susbielles habló esta mañana con el equipo de IngenieroWhite.com Radio, emitido los sábados en La Brújula 24. Entre varias cuestiones vinculadas a la localidad, también se refirió a la reciente visita del gobernador Kicillof y al proyecto de GNL.

Primero, a modo de repaso, el jefe comunal recordó que “veníamos hablando mucho con los vecinos y las instituciones de la localidad, y decíamos que a veces pasaba un poco inadvertido, el aniversario de una localidad emblemática, el motor del distrito”.

“Nos llena de orgullo a todos los bahienses y me parece importante poner a White en el centro de la escena, haber tenido el jueves ese hermoso acto en el monumento fue muy importante, después la inauguración por la tarde de esa mesa de proyectos de Profertil, con gran participación de la comunidad, y además encenderse las luces en Vialidad fue importante. También tuvimos el Museo del Puerto toda la semana abierto y mañana el desfile con más de 40 instituciones participando”, resaltó.

Y dijo que “personalmente estoy muy contento, muy motivado, White para mí fue siempre muy importante y me siento parte de la comunidad, siento que las cosas que planteábamos desde hace 5 años empiezan a hacerse realidad. Hoy miramos para atrás con emoción, reconociendo a los fundadores, pero también miramos hacia adelante con mucha esperanza, sabiendo que vamos a recuperar ese brillo que White merece”.

Consultado respecto de su gestión al presente del Consorcio de Gestión del Puerto de la ciudad, Susbielles consideró que “fue una parte importante de mi formación, el haber comprendido la lógica del puerto y su impronta. Y esta noción de que el puerto, que es una ofrenda de los whitenses, de una ciudad que perdió buena parte de su disfrute en el estuario para propiciar empleo y desarrollo”. “Durante muchos años vimos que crecían por vías separadas, la localidad había quedado detenida. Por eso, pasa por entender hoy que el puerto tiene que crecer, al igual que la comunidad”.

“Estoy muy orgulloso del trabajo de Santiago –Mandolesi Burgos– y de las instituciones del puerto, que comprenden que tiene que hacerse realidad esa máxima, propiciando lugares de encuentro frente al estuario, que es nuestro monumento natural, que nos distingue”, apuntó.

Más frases de Susbielles en el aire de La Brújula 24:

“Bahía hoy tiene más de 100 obras en ejecución, con esfuerzo de la Municipalidad y el acompañamiento de la Provincia. No recuerdo un momento así en las últimas décadas!.

“Recién recorría el distrito mentalmente y me acordaba de que, tres años atrás, Dasso no estaba, por ejemplo. Y lo dije muchas veces, no colmó mis expectativas. Me parece que el contraste de gestión es contundente en estos meses, el municipio debería haber acompañado de otra manera. Fue una obra desnutrida, pero ya pasó, hoy debería tener situaciones complementarias, pero igual es un ingreso distinto al que teníamos”.

“Estoy muy contento porque empezamos a intervenir en distintos barrios, en calles internas que son importantes para la circulación”.

“Acá hay una ligación ciudad, con el puerto dentro de esa mirada, porque el avance de la comunidad es el avance de la ciudad. El puerto no puede funcionar sin el aval de la ciudad y de los whitenses. Hoy no hacemos distinciones entre el puerto y la comunidad y la gestión municipal”.

“Es un momento complejo, pero el municipio y el puerto están todos los días intentando suplir esa ausencia del Estado Nacional para seguir adelante con todas las obras”.

Visita de Axel Kicillof a Bahía

“Muestra hechos concretos, tenemos el plan de obras hídricas en un 100% de ejecución, si bien vamos a seguir pasando un par de veranos complejos, se sigue avanzando. Hay un resonador nuevo para el Penna que es el único en la región, haber recorrido la UTOI, siendo que hoy, sin lugar a dudas, tenemos mejores indicadores de seguridad, la entrega de viviendas que estaban hace muchos años en construcción”.

“A los vecinos no les pido paciencia, pero hay gente que espera hace 30 años mejoras y está bien que exija. Nosotros vamos a seguir trabajando por ello, creo que los vecinos saben que trabajamos mucho, que recorremos para escuchar y gestionar, para honrar esa responsabilidad que nos dieron en diciembre”.

Planta GNL

“Lo dije el 30 de julio, cuando dimos la conferencia de prensa, que el tiempo diría si ese era un mal día para Bahía Blanca o para todos los argentinos. Mucho más rápido de lo que preveíamos, el tiempo está marcando que fue una decisión no fundada con todos los requerimientos técnicos que una inversión como esa necesita. Ojalá que el proyecto se pueda generar por el bien de la Argentina”.

“En cuando al puerto de Bahía Blanca, hoy hay muchas empresas trabajando y tratando de radicar inversiones. Por suerte pudimos liberar esas 1500 hectáreas que tenía YPF. Los bahienses somos resilientes, Bahía va a crecer con mucha fuerza”.