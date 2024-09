Lali Espósito lanzó “Fanático”, un tema rockero con críticas indirectas a Milei

Lali Espósito acaba de estrenar su nueva canción “Fanático”. Tal como anunció previamente, la artista pop ahora se involucra con sonoridades rockeras y para este nuevo single apuesta por una letra que haría referencia a algunas polémicas que protagonizó.

La cantante y actriz despliega un outfit de corte glam como referencias a Steve Nicks en este clip que codirige junto a su hermano, Lautaro Espósito. Además, se muestra haciendo una suerte de casting de actores y actrices que la imitan.

Por esta prueba de actuación desfilan mujeres con vestuarios icónicos de su carrera, también un joven que viste como el personaje que Espósito desarrolló en Esperanza mía y un hombre de mediana edad que tiene reminiscencias físicas y de actitud con Javier Milei.

Si bien Lali no nombra al presidente, la letra parece hacer referencia al cruce que tuvieron hace algunos meses. “Te encanta hacer como que no tenés idea quién soy, y sé que tenés un póster mío en tu habitación”, dice al comienzo de esta sugerente canción que tiene como motivo principal un riff de guitarras distorsionadas.

“Él ya se la sabe de memoria, eso se llama obsesión”, continúa la letra en la que aprovecha a hacer una referencia a su propia canción, “Obsesión”.

“Quiere comerme y se come mi sobras, lo tengo encima parece mi sombra. Es mi fanático, me vuelve loca. Todas las noches me sueña y se toca”, reza el estribillo de esta canción con doble sentido mediante la que Lali presume la arrasadora popularidad que ganó en los últimos años y también ironiza sobre el lado oscuro de la fama.

La referencia al Presidente

Durante este año, la cantante y el presidente tuvieron diferentes cruces. Desde antes de las elecciones, la artista dejó clara su postura y esto generó que el libertario la nombrara en diversas entrevistas, cuestionara su accionar artístico y también la ninguneara diciendo que no la conoce.

Mediante una inteligente elección de casting, incluye en su clip a un personaje de mediana edad, con prominentes patillas, campera de cuero negro y camisa azul. Además, se expresa gritando y haciendo ademanes.

Mientras lo escucha, Lali se queda dormida, a la vez que sostiene un diario con su rostro en el que se lee la palabra “Escándalo”. Finalmente, Lali revela el misterio de la promoción de esta canción que se vio en las calles de Buenos Aires: una foto con su rostro que fue vandalizada por ella misma.

