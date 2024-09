La embajadora británica se negó a sacarse una foto con una diputada que tenía una remera de Malvinas

En un reciente encuentro de amistad entre Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, realizado en el Congreso, se generó un tenso momento entre la embajadora británica Kirsty Hayes y la diputada de Unión por la Patria, Agustina Propato. Todo comenzó cuando la embajadora le solicitó a Propato que se cambiara la remera que llevaba puesta, la cual exhibía una imagen de las Islas Malvinas, un símbolo especialmente sensible para los argentinos. Al negarse la diputada a acceder al pedido, la embajadora decidió no participar en la fotografía oficial del evento.

Propato, visiblemente incómoda con la situación, expresó su descontento en un video que se viralizó en las redes sociales: “La situación es que me están pidiendo que me quite la remera para que la embajadora pueda estar en la foto y me parece, que como argentinos, todos tenemos una remera de estas en la casa. Nuestros caídos de Malvinas son nuestros familiares y me parece que no se me puede objetar venir con un símbolo porque la embajadora no quiere”, manifestó la diputada, defendiendo su decisión de no cambiarse la prenda que, para ella, representaba un profundo respeto a los caídos en la guerra de 1982.

La tensión continuó cuando Propato añadió que, de no permitírsele aparecer en la foto con la remera, “me piden que me corra yo de la foto”. Este comentario también fue registrado en el video que circula ampliamente en plataformas como Twitter y Facebook, donde usuarios debatieron el incidente, generando opiniones divididas sobre el proceder de ambas partes.

Este episodio puso en evidencia la persistente sensibilidad que rodea la cuestión de las Islas Malvinas en la sociedad argentina y cómo, incluso en eventos diplomáticos, el tema puede provocar situaciones delicadas. Aunque no hubo un pronunciamiento oficial por parte de la embajadora Hayes, la situación dejó un incómodo momento en lo que debía ser una reunión de camaradería y cooperación.