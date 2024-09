Tinelli sobre la Mesa del Hambre: “Fui el único que hice algo para ayudar, por eso me fui”

El conductor Marcelo Tinelli rompió el silencio sobre la famosa Mesa del Hambre, de la cual participó en el comienzo de la gestión de Alberto Fernández, además se explayó sobre distintos aspectos de la política nacional.

“Me llaman de casa de gobierno, que estaban armando con diferetens organizaciones. cuando llegue me pareció que era algo piola. Cuando terminó, sentí que fue una reunión dispersa.” contó Tinelli en declaraciones radiales.

Sobre el mismo encuentro, el conductor relató: “Cuando concluyó pregunté qué podía hacer. Realizamos siete pozos de agua para las comunidades wichi. El único que había hecho el trabajo era yo”.

“Me di cuenta de que no había mucha coordinación y eran reuniones que iban mucho por el lado político, más que de colaboración. Los únicos que fuimos hasta Salta, con la fundación, éramos nosotros y colaboramos realmente. Es más fácil decir mira vino Tinelli que otros que éramos 70 personas”, concluyó.

Qué dijo sobre Milei

“Milei sabe mucho de economía, pero es cero político. No me gusta en este momento en el país que se siga abriendo la brecha. Es muy dificil construir algo serio en base a la pelea que se dá con trolls y agresión a periodistas”, afirmó Tinelli.

El conductor brindó su punto de vista sobre la situación actual en el país. Si bien se mostró de acuerdo a los resultados de la inflación, aseguró: “Hay que terminar con la recesión que es dura”.

Al referirse directamente a las actitudes del Presidente Milei, Tinelli remarcó: “A nivel caracter, no me gusta la manera que tiene de ser y muchas veces es muy violento, en muchas actitudes él y su gente”.

En este sentido, el conductor se expresó sobre el reciente asado que compartieron en la Quinta presidencial de Olivos, gran parte de los 87 diputados que votaron a favor del veto a la reforma Jubilatoria: “Todo muy bizarro, no entendí muy bien que festejaban, sacarle tres kilos de carne a los jubilados y los radicales que se abriereon y votaron diferentes. No me gusta nada de eso en la política de nuestro país”.

“Más que una foto, salgo corriendo”

Marcelo Tinelli habló sobre la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez contra el ex presidente, Alberto Fernández. El conductor hizo referencia a los audios que se conocieron recientemente: “Me salió la veta humorística y lo llamé a Freddy Villarreal para que me haga un audio estilo video match pero no me pareció publicarlo”.

En términos más generales sobre la causa, el conductor aludió: “Fue raro me sorprendió ver y escuchar todo eso. Me llamó la atención la foto de ella con el paño frío en la cama y con el gordo durmiendo atrás”.

“Fue muy bizarro todo. Más que una foto, yo me iría corriendo de ese lugar y no me agarra nunca más, más que una foto salgo corriendo. Yo he ido -a la Quinta de Olivos- y nunca sentí el entorno tóxico, tampoco una pareja super estable”.

Fuente: LB24 / NA.