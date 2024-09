El celular junta 10 veces más bacterias que el inodoro: la forma correcta de limpiarlo

Desde hace tiempo, el celular se convirtió en un compañero inseparable, y muchas veces indispensable, en la rutina diaria. Sin embargo, este pequeño dispositivo electrónico representa un verdadero imán para las bacterias, un dato científicamente comprobado del cual muy pocas personas son conscientes sobre los virus que pueden trasladar.

Durante el transcurso del día, uno toca el celular cientos de veces luego de entrar en contacto con otros elementos que también trasladan bacterias, tales como el dinero, picaporte o los pasamanos que se encuentran en el transporte público. Esto se debe a que cada vez que se toca algunas de estas cosas y después se toma el celular, se acumulan en él una gran cantidad de bacterias, además de polvo y suciedad.

Según un informe realizado por la London School of Hygiene and Tropical Medicine, un celular puede contener hasta 10 veces más bacterias que un inodoro, debido al calor generado por el propio dispositivo y la suciedad, una combinación que propicia el ambiente adecuado para que los microorganismos se reproduzcan, siempre y cuando el dispositivo no se limpie con frecuencia.

A su vez, es importante aclarar que gran parte de las bacterias que se alojan en el dispositivo son inofensivas para la mayoría de las personas. Sin embargo, no hay que restarle importancia a la limpieza de los celulares, dado que también pueden albergar algunos patógenos, como el Staphylococcus aureus o la Escherichia coli, que pueden provocar infecciones si entran en contacto con mucosas o heridas abiertas.

Cómo limpiar el celular correctamente

Limpiar el celular no es solo una cuestión estética, sino también de salud. Para poder hacerlo correctamente, se deben utilizar productos que no dañen la pantalla, pero que, a la vez, sirvan para eliminar virus y bacterias. Por este motivo, los expertos recomiendan utilizar los siguientes elementos:

Paños de microfibra: su textura suave ayuda a cuidar la pantalla de posibles rayaduras, por lo cual es ideal para limpiar la superficie sin dañarla.



su textura suave ayuda a cuidar la pantalla de posibles rayaduras, por lo cual es ideal para limpiar la superficie sin dañarla. Soluciones a base de alcohol isopropílico: las mezclas con una concentración del 79% de alcohol eliminarán las bacterias sin dejar residuos que puedan afectar o dañar el celular.



las mezclas con una concentración del 79% de alcohol eliminarán las bacterias sin dejar residuos que puedan afectar o dañar el celular. Toallitas desinfectantes sin cloro: este elemento es ideal para limpiar los dispositivos sin correr el riesgo de dañar el recubrimiento oleofóbico que protege las pantallas.

Por otra parte, la manera en que se eliminan las bacterias del celular también es importante. La forma más segura de desinfectar el dispositivo es apagarlo antes de limpiarlo, para así evitar cortocircuito. Además, se recomienda asear profundamente todas las superficies con un paño humedecido con alcohol isopropílico o una toallita desinfectante, evitando limpiadores agresivos que puedan dañar sus componentes electrónicos.

Fuente: LB24 / Diario 26.