Fantino sorprendió al contar el pacto económico que tiene con Coni Mosqueira

El periodista Alejandro Fantino estuvo como invitado al piso de Socios del Espectáculo (El Trece) y además de hablar de sus próximos proyectos laborales, también contó algunas intimidades de su matrimonio con Coni Mosqueira.

“Yo hace 15 años que, no es porque gane como Cristiano Ronaldo, pero me importa tan poco que me lo manejan otras dos personas”, confesó en primer lugar.

Además, dejó en claro que el dinero no era la prioridad en su vida y admitió: “No me interesa, me desenergiza. No podes recibir con las manos cerradas, hay que hacerla girar la guita. Por supuesto que hay mucha gente del otro lado que llega justa, pero si maso menos estás bien…”.

“El dinero es mío, de Coni toda la mi familia. Yo estoy casado legalmente, entonces entran $100 y son $50 míos y $50 de Coni”, explicó acerca de cómo administra el dinero con su mujer.

“No me importa, honestamente. Por supuesto que quiero vivir bien y que me hijo tenga lo que tiene que tener. Sé que va a haber para comer, siempre la vida me dar una oportunidad”, finalizó.

