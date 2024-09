Susana Giménez contó que Karina Milei llamó a Telefe para que pospusiera su regreso a la TV

El tan esperado regreso de Susana Giménez a la televisión tuvo que ser postergado dado que el domingo 15 de septiembre, el presidente de la Nación, Javier Milei, presentará el presupuesto 2025 en cadena nacional.

Este evento se solapaba con la hora del estreno del programa de Susana. Según contó la diva, Karina Milei, hermana del mandatario, se comunicó con la producción para advertirles del cambio.

Durante su charla con Damián Betular en el programa de streaming Sería Increíble (OLGA), Susana compartió detalles del inusual aviso. “No es que no quiero volver, no puedo. Llamaron del Gobierno, llamó la señora Karina Milei y habló con (Federico) Levrino, el productor del programa, y le dijo ‘el Presidente y yo queremos pedirles perdón pero ustedes van a debutar y hay cadena nacional’. Porque el Presidente va a dar el presupuesto anual y va a ser largo”, comenzó diciendo.

Susana Giménez contó que el Gobierno llamó a su producción para aclarar que el horario de su programa coincidía con la exposición de Javier Milei en el Congreso. pic.twitter.com/qEqPbQR26F — Corta 🏆 (@somoscorta) September 12, 2024



A pesar de la sorpresa, Susana no mostró ningún malestar al respecto. “Está bien que sea a la noche porque la gente ya está en la casa y lo puede escuchar tranquilo. Y qué se le va a hacer. Por algo será”, comentó.

Por último, Betular no perdió la oportunidad de preguntarle si le gustaría entrevistar a Milei en su programa. La diva, sin dudar, respondió: “Sí, yo creo que sí. Antes de empezar el programa, yo ya había hablado dos veces con él. Llamó para venir. Y yo le dije que no estaba en el aire todavía y que no sabía mucho de política, entonces quería ver un poco lo que hacía y después hacerle una nota”.

Con información de Clarín