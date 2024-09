Dos presidentes llegan a Bahía

30 años

Esta semana, Bahía Blanca recibirá dos visitas de peso. Se trata del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, y su par del máximo tribunal bonaerense Daniel Fernando Soria.

Invitados por el Colegio de Abogados, de Magistrados y la UNS, las dos máximas autoridades judiciales, tanto a nivel país como bonaerense, llegarán a la ciudad para disertar sobre “los 30 años de la reforma constitucional”.

A fines de agosto de 1994, en la Argentina se concretó la última modificación de la Carta Magna. El propio Rosatti fue constituyente, junto a Carlos Reutemann entre otros, por la Provincia de Santa Fe y representando al justicialismo.

En aquella convención hubo políticos con peso propio como el expresidente Raúl Alfonsín y otros que llegarían a la primera magistratura como Néstor Kirchner o Cristina Fernández. Otros que, además de Rosatti, llegaron a la Corte como Maqueda y Zaffaroni.

Elisa Carrió, Eduardo Duhalde, Antonio Cafiero, Augusto Alasino, Carlos Corach, Jesús Rodríguez, César Jaroslavsky o el menemista Rodolfo Barra, hoy procurador del Tesoro nombrado por Javier Milei.

Bahía Blanca tuvo sus representantes: el radical -recientemente desaparecido- Roberto Irigoyen y la peronista Olga Abraham, fallecida en 2001 en un accidente, que contaba entre sus asesores con el ahora senador Marcelo Feliú.

Tanto el miércoles como el jueves, y bajo estrictas medidas de seguridad, Soria y Rosatti hablarán ante los magistrados, abogados y estudiantes de derecho.

El titular de la Corte reivindica aquella reforma y sostiene que, si hay voluntad, se pueden zanjar las diferencias políticas y buscar un acuerdo común: “Antes y después del ‘94 hubo grieta; sin embargo, durante tres meses pudimos poner entre paréntesis las diferencias, el conflicto, la discordia y la disidencia, y así legar a la posteridad un documento que ya lleva 30 años de vigencia ininterrumpida y que, creo, va a perdurar por muchísimos más”.

Volviendo al evento que se anuncia, esta sección pudo saber que el presidente del CABB, Rafael Gentili; la titular del Colegio que nuclea a los funcionarios públicos, la jueza de Paz de Villarino Miriam Carpintino y Pamela Tolosa, decana de Derecho, trabajan contrarreloj para ultimar detalles.

Gentili tendrá un trabajo extra: recibirá el jueves a todos sus colegas presidentes de la Provincia de Buenos Aires y el viernes, hará lo propio, con los titulares de los colegios de todo el país.



Mileísta

El intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Dámaso Larraburu, no sólo ocupa un cargo político designado por la administración de Javier Milei, sino que en los últimos días se lo vio muy activo en la red X defendiendo las políticas libertarias.

En respuesta a un posteo de Antonio Aracre, ex asesor de Alberto Fernández y ahora cercano a Karina Milei, el bahiense sostuvo que “hay que poner el cuerpo para el gobierno nacional, para que nos devuelva lo que la mayoría de los argentinos anhela. Primero la Patria”.

También apoyó al vocero Adorni en un mensaje contra la diputada Graciela Ocaña, agregando que “La Hormiguita” nunca tuvo votos y “siempre fue colgada de alguien, la impresentable”.

En otra aparición, apuntó contra el sindicalista de Aerolíneas Argentinas Pabló Biró, a quien acusó de “llevar al carajo la empresa” y de “hacerle un enorme daño a los argentinos”. En ese mismo texto instó a Milei y Sturzenegger a “meterle” con la privatización.

Por último, auguró que “vienen nuevos tiempos. Es tiempo de Milei. Lo demás como dice el tango, son tiempos viejos”.

Uno que estalló de bronca contra Larraburu, fue su exsecretario personal Eduardo Lino Bidondo, que le respondió que “el tango Tiempos Viejos, que recomienda un exdirigente peronista, hoy foca de Milei, le recomiendo Cambalache. Banda de ladrones”.

Y esto recién comienza.



Publicista

Se sabe que Juan Vitalini es conocido por muchos como “el abogado de los chinos”. Cuando alguno de los ciudadanos asiáticos que vive en la ciudad tiene algún inconveniente legal, sabe que el letrado está al pie del cañón para asistirlo y apoyarlo.

Pero la relación con los comerciantes chinos evidentemente va más allá de las cuestiones judiciales. Ya que Vitalini se toma el trabajo de hacerles publicidad en sus redes sociales, y remarcar algo que se ha convertido en un clásico de esos supermercados: los buenos precios en los vinos.

En su cuenta de Facebook, el abogado escribió: “Servicio a la comunidad alcohólica en Alem 2296, descuento por efectivo y por caja” y acompañó una foto de los precios de las bebidas.



Furiosa

La periodista Sandra Crucianelli vivió una situación en un momento de zozobra en el Supermercado Vea, que ella misma describió en las redes sociales.

“El día jueves 29 de agosto siendo aproximadamente las 19 horas he realizado una compra por valor de 51.698,50 pesos (…) realizándose el pago mediante tarjeta de débito del BAPRO. Apoyada la misma sobre el Posnet fue aprobada. Cuando la cajera procede a emitir el ticket de compra me informa que el pago no quedó registrado. Procedo a verificar en la App del banco y constato que el dinero sí fue debitado de mi caja de ahorro en pesos”, relató Sandra en su Facebook.

Y agregó: “la cajera me informa que debo pagar nuevamente. Ante mi negativa se me informa que no hay otra solución más que anular la compra, con lo cual debía esperar 72 horas para que el banco me reintegre el dinero, y que si deseo llevarme la mercadería (que ya había pagado), debo pagar nuevamente. La cajera admitió que la caja tenía problemas por un sistema nuevo que estaban implementando y que ya había pasado lo mismo con el cliente anterior”.

¿Cómo terminó todo? Crucianelli pagó nuevamente la compra, se la debitaron dos veces, pero el dinero del primer débito nunca fue devuelto. En el banco le informaron que allí no había cursado ningún pedido de devolución y que ellos no tienen nada que ver en el asunto.

Con la respuesta negativa del banco, la periodista volvió al supermercado, pero le dijeron que tenían que “subir el reclamo a la página de la empresa, por lo que me quedó claro que en nueve días no movieron ni un dedo”, concluyó Sandra, quien terminó denunciando en la OMIC.



Cubanitos

Cubanitos De La Bahía, los ganadores del premio Cubanito del Año en la Fiesta de esa golosina realizada en el 2023, llegaron a las manos de los jugadores de la Selección Argentina de Fútbol.

En la previa a la fecha de eliminatorias se vieron en las redes sociales del comercio bahiense imágenes de varios integrantes de la Scaloneta posando con las coquetas cajas de cubanitos que podríamos llamar “gourmet” por su alta calidad.

Según comentó el propio Juan Rodríguez, dueño del emprendimiento, fue Mario, el papá de Lautaro Martínez, quien primero probó el producto, y le encantó tanto, que preguntó si se le podía enviar una caja al “Toro” cuando esté en Argentina. Dicho y hecho.

A los pocos días trascendieron las fotos de Pezzella, Rulli, Guido Rodríguez, el “Huevo” Acuña y “la Araña” Julián Álvarez, posando con las “cajas viajeras” de cubanitos, los cuales pueden comprarse y ser enviados a cualquier parte del país y del mundo.



Callejeando

El último domingo cumplió ocho años una agrupación compuesta por un puñado de vecinos que recorre las distintos sectores de la ciudad para brindarle alimento a las familias que viven en situación de calle.

Se trata de Callejeando, que comenzó su cruzada solidaria en 2016, en coincidencia con un nuevo aniversario del nacimiento de la Virgen María. En sus redes sociales, escribieron sentidas palabras al recordar el origen de esta cruzada altruista.

“Fueron meses de preguntas, de sacarnos dudas, de interiorizarnos en el tema para que todo saliera lo mejor posible. Y con la Bendición del Padre ‘Panchi’ salimos al encuentro de nuestros “Amigos y Hermanos de la Calle”, que siempre nos reciben con una sonrisa”, redactaron.

Sin importar que haga frío o calor, estos bahienses comprometidos aportan lo que para muchos es el único plato de comida diario. Paradójicamente, desde esta sección auguramos muchos años más de su existencia. Sin embargo, cada día que escriben un nuevo capítulo de su asistencia, es uno más que queda en evidencia la desigualdad.