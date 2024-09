Autos 0 km: cómo se mueven los precios por la baja del impuesto PAIS

Uno de los rubros en el que se espera que impacte la reducción del impuesto PAIS es el automotor y los precios de los autos nuevos empiezan a reaccionar.

Gustavo Gallego, referente del sector automotor en Bahía Blanca, señaló que “esperamos una baja de los precios. En algunas marcas ya bajaron y otras no” y dijo que este tema debe tomarse en cuenta el fuerte aumento que experimentaron los autos a finales del año pasado.

“En los últimos meses se ve que los precios no vienen aumentando, como hay un precio sostenido por tres o cuatro meses, en algunas marcas impacta más que otras. Hay marcas que toman una política más alineada con el gobierno y también es una realidad que hay marcas que no vienen aumentando y esta baja del impuesto PAIS la absorben y no baja el precio, pero tampoco sube”, señaló en el programa Nunca es Tarde.

Gallego señaló que Toyota, por ahora, “es la única que ha anunciado una baja de 4%”, y explicó que otras tienen estrategias de incentivos con las concesionarias que se traslada a las ventas y los precios terminan bajando.

De acuerdo con un informe de consumo del Centro Regional de Estudios Económicos (CREEBBA), indicó recientemente que la venta de autos 0 km en Bahía cayó con fuerza entre enero y abril, en términos interanuales, pero se viene recuperando en mayo y junio.

Por otro lado, a nivel nacional en agosto se patentaron 41.378 vehículos en Argentina, un 4,8% más que en agosto de 2023. El acumulado del año suma 267.954 unidades patentadas, un 16,1% menos que en el mismo período de 2023.