Ratifican que no será reemplazado el impuesto PAIS y que el dólar tarjeta bajará

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que el impuesto PAIS no será reemplazado y bajará el dólar tarjeta. Caputo aseguró que con esas medidas el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no perderá reservas: “Si vos comprás dólares para cancelar un gasto que hiciste en tarjeta, esos dólares se los estás comprando a otro privado, no al Banco Central”.

“Hay alguna aclaración que vale la pena: cuando hoy gastás con tarjeta, te llega a tu tarjeta que debés tantos dólares. Podés pagar en pesos al dólar tarjeta ese de 1600 o podés pagar en dólares”, explicó en una entrevista en la señal TN.

Además, remarcó: “La mayoría de la gente opta por pagar en dólares. En vez de pagar 1600, agarra los pesos y compra los dólares al tipo de cambio libre a 1100, y cancela a 1100. Por lo tanto, hoy ya pasa esto en su mayoría”.

“El dólar dijimos que iba a converger de arriba hacia abajo, una frase que me criticaron bastante, es lo que nosotros preveíamos y es lo que pasó, gracias a Dios”, continuó.

Durante la entrevista con Jonatan Viale, manifestó: “Queremos bajar impuestos, pisar sobreseguro y tenemos que hacerlo en la medida que tengamos el superávit”.

”Nosotros vinimos a bajar la inflación, las retenciones e impuestos. No le sirve ni la gente ni mucho menos al campo que nosotros tomemos pasos imprudentemente, porque si nos sale mal, el riesgo de equivocarse es muy alto”, sumó.

Y completó: “Tenemos que seguir avanzando como lo estamos haciendo, dando pasos seguros, sin generarle estrés a la gente, arreglando los problemas macroeconómicos y eso, como ya está pasando, nos va a poner otra vez en la senda del crecimiento”.

Caputo coincidió con Milei en las críticas a Villarruel: “Ella está con la casta”

El ministro aseguró que Victoria Villarruel “está con la casta”. Además, expresó: “Me llevo bien con Vicky, pero en realidad no tengo relación. Estamos en los dos extremos, yo estoy en la parte ejecutiva y ella en la parte institucional”.

Al mismo tiempo, sostuvo que las críticas del Presidente hacia la vice son “completamente ciertas”. Y agregó: “Dice que participa de las decisiones ejecutivas y es cierto, dijo que no participa de las reuniones de Gabinete, y venía muy poco. Ella lidia con la casta, está ahí con la casta”.

“Milei y Villarruel tienen la relación institucional que tienen que tener como Presidente y vicepresidente, no pasa nada”, indicó.

Las frases más destacadas de Luis Caputo

“Javier Milei cambió la forma de hacer política y eso hace que muchos lo cuestionen”.

cambió la forma de hacer política y eso hace que muchos lo cuestionen”. “Mauricio Macri apoyó siempre, apoya su partido y más allá de que uno pueda decir que la gente de su partido es más afín al nuestro, siempre nos apoyaron. No decido si vamos a ir juntos el año que viene, no lo sé”.

apoyó siempre, apoya su partido y más allá de que uno pueda decir que la gente de su partido es más afín al nuestro, siempre nos apoyaron. No decido si vamos a ir juntos el año que viene, no lo sé”. “Manuel Adorni es un capo total, no sé si va a ser candidato. Que sea lo mejor para el país. Sería una lástima perderlo como vocero, pero si es lo mejor para el país, adelante”.

es un capo total, no sé si va a ser candidato. Que sea lo mejor para el país. Sería una lástima perderlo como vocero, pero si es lo mejor para el país, adelante”. “A la Argentina le conviene que haya ganado Donald Trump porque tiene una excelente relación con Milei. Le dijo que es su presidente preferido del mundo”.

porque tiene una excelente relación con Milei. Le dijo que es su presidente preferido del mundo”. “La clase media la está peleando, es un proceso que va a llevar tiempo. Todos los números que estamos viendo confirman que estamos por el camino correcto ”.

”. “Cristina Kirchner es responsable de los peores gobiernos que vio la Argentina en lo económico y del peor, seguro, en términos de corrupción”.

es responsable de los peores gobiernos que vio la Argentina en lo económico y del peor, seguro, en términos de corrupción”. “Alberto Fernández es el presidente que dejó la peor herencia de la historia”.

es el presidente que dejó la peor herencia de la historia”. “Axel Kicillof es el peor ministro de economía de la historia y el peor gobernador de la provincia de Buenos Aires de la historia”.

Fuente: LB24 / TN.