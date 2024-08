Un informe médico confirmó que Fabiola Yañez se practicó un aborto en el 2016

La fiscalía que investiga el caso contra Alberto Fernández, por presuntos hechos vinculados a la violencia de género, recibió la última semana una serie de documentación requerida al Sanatorio Otamendi sobre el historial clínico de Fabiola Yañez.

En función de los datos, los investigadores sostienen que lo primero que relató la ex primera dama, efectivamente ocurrió: el aborto que tuvo que practicarse en 2016. Consta en la documentación bajo análisis junto a otra interrupción de un embarazo al año siguiente.

“Estando conviviendo y en virtud de los planes de compromiso, confiando en sus dichos respecto de querer tener otro hijo conmigo, y formar una familia, resultó que al escaso tiempo de convivir quedé embarazada. La alegría y la sorpresa de mi parte era inmensa, hasta que se lo conté a él. En ese momento, nuevamente apareció su desprecio y rechazo, esta vez respecto de nuestro hijo por nacer, me dijo “esto no puede pasar, estoy en shock””, contó Fabiola Yañez cuando declaró ante el fiscal federal Ramiro González.

Todo el suceso ocurrió en 2016 a los pocos meses de comenzar a convivir en el departamento de Puerto Madero propiedad de Enrique Albistur. “Comenzó a hostigarme con que era muy pronto, que no estaba listo aun, que no me había presentado a su hijo. Y entonces inició la segunda parte de su plan de desprecio, para empujarme a llevar adelante la peor decisión. Comenzó a ignorarme por completo. Vivíamos en la misma casa, pero dejó de hablarme. No me dirigía la palabra en absoluto, pase a ser un mueble en mi propio hogar y cargando a su hijo en mi vientre”, expresó la ex primera dama.

El relato de la ex primera dama fue considerado por el representante del Ministerio Público Fiscal al momento de determinar el primero de los nueve hechos atribuidos al ex presidente. Todos los episodios de violencia desarrolladas desde 2016 a comienzos de este año, sustentan los delitos que pesan sobre Fernández: lesiones leves y graves, doblemente agravado por el vínculo, junto al abuso de poder y de autoridad, más las amenazas coactivas.

Fuente: Clarín