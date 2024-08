“Para mi está perdido, dando vueltas para ver cómo regresar”

María Aurelia Vocal vive horas de extrema angustia. Transcurren las horas y el paradero de su pareja es un misterio. En diálogo con LA BRÚJULA 24, detalló las horas previas a que Victorio Curiche, de 77 años, se fuera de su casa y, más allá de las imágenes y algún testimonio, pareciera que literalmente “se lo tragó la tierra”.

“Estoy muy preocupada. En un abrir y cerrar de ojos salió y no sabemos nada, más allá de la gente que dijo haberlo visto. A la mañana llevé a mi hijo de siete años a la escuela que está a cuatro cuadras de casa y cuando vuelvo me senté a tomar mates con mi hija de 16, ella me pidió permiso para ir a ver a su abuela”, postuló la mujer, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, añadió que “Victor (como lo llaman sus allegados) estaba acostado, le dije que se quedara acostado porque hacía mucho frío, me puse a limpiar y ordenar, a las 10 le digo que íbamos a tomar un té, cuando volví del baño vi la puerta abierta, que había cerrado con la traba. No lo encontré por ningún lado, fui al almacén al que solía ir, tampoco lo encontré. Pregunté a los vecinos que tampoco lo observaron”.

“Él siempre me decía que quería comprar pan cada vez que quería salir a la calle, era como una excusa que ponía. Atiné a fijarme en mi cartera si tenía mi documento y mi tarjeta SUBE y tengo todo. Se fue con lo puesto, estaba acostado vestido, pero sin el calzado. Es común que se desoriente por su Alzheimer, siempre salíamos de la casa al banco del centro o a la plaza del barrio”, agregó en otro tramo de la nota radial.

Luego, lanzó que “él no se maneja solo, por eso me llama la atención que no aparezca porque son muchas horas. Ya no sé cómo explicarle a los chicos, tenemos tres hijos: la nena de 16, el nene de 13 y otro de 7. No tuvimos ninguna discusión ni nada, jamás me pasó algo así, no le encuentro motivo a su desaparición, todo se dio en un instante. Él cuando salía solo se sentaba en la vereda o iba hasta la esquina como máximo”.

“La Policía me dijo que van a seguir rastrillando, que me van a llamar y que me quede en mi domicilio, que si sé algo les avise. No tengo dónde ir, no sé cómo seguir. Si alguien lo llama por su nombre, él va a sonreír, es lo que siempre hace. Hace cuatro años le detectaron el Alzheimer luego de una caída en la que perdió sangre y en el hospital nos dijeron que podía tener este tipo de conductas”, afirmó con la voz entrecortada.

Consultado respecto a aspectos personales de Curiche, infirió: “Víctor es jubilado, vivo con él hace 18 años y trabaja en chatarrerías del barrio. A las 10:05 se tomó el colectivo en un grupo de la Sociedad de Fomento y se comentó que una chica lo vio subir a la 514 y le pagó el pasaje. El chofer fue el que lo vio bajar en la Terminal de Ómnibus. La chica se bajó en el centro y, al ver la búsqueda, al día siguiente se subió al mismo micro y charló con el chofer que le confirmó que descendió en ese lugar”.

La garita donde Curiche tomó el colectivo al retirarse de su domicilio.

“Mis hijos no quieren ir a la escuela, quieren ir a buscarlo, les pido que no dejen de asistir a clases, pero los entiendo y ya no sé cómo hablarles. Siento que me ven como si fuera la culpable porque estaba a cargo de él, pero no tengo respuestas. Para mi está perdido, dando vueltas para ver cómo salir de ese lugar”, finalizó Vocal.