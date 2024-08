Se enojó Riquelme y dejó el móvil: “A mí no me reta ni mi viejo”

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, abandonó la entrevista que estaba brindando en vivo en el canal ESPN luego de un cruce que tuvo con el periodista Diego Chavo Fucks cuando estaban hablando de la actualidad del equipo que dirige Diego Martínez.

El tenso momento se dio cuando el directivo del xeneize estaba hablando con Pollo Vignolo acerca de la actualidad del plantel y la decisión que tomó el club con los jugadores que fueron a representar a la selección argentina en los Juegos Olímpicos. “Prendé la televisión entonces”, dijo el Chavo Fucks, lo que generó el enojo de Riquelme. “Estoy hablando, Sebastián… Ese señor cada vez que habla, habla mal. A mí no me reta ni mi viejo”, dijo antes de abandonar el móvil.

Vignolo: “Fue una pena, seguramente en algún momento volvamos a hablar”

Vignolo se lamentó el abrupto final que tuvo la entrevista con el ídolo xeneize. “A mí me gusta charlar con Riquelme, con los protagonistas. Es bueno hacerlo para la gente que mira el programa. Lo conozco bastante a Román, él me conoce a mí. En este ida y vuelta puedo no estar de acuerdo en un montón de cosas, pero dejo que responda. Yo sé cuál es mi opinión. También puedo imaginar qué pretende de Boca, pero me quedé con ganas de escuchar más sobre (Alan) Velasco”, indicó.

El Pollo cerró con un mensaje conciliatorio: “Había más preguntas, acomodamos el programa para cerrarlo hablando con él. Cosas que se dan, a veces los programas en vivo son enérgicos. Entendiendo los tonos de Román y los tiempos que exige una entrevista con Riquelme; es su mirada, puede estar equivocado o no, es su opinión. Después, cada uno sabe lo que dijo. Fue una pena, seguramente en algún momento volvamos a hablar”.

Con información de LB24 / Infobae / TN