Caso Freddy Marcenac: la lucha de sus padres en el día en que su hijo cumpliría 37 años

Por Cecilia Corradetti / [email protected] / Especial para La Brújula 24

Hoy, 19 de agosto, Alfredo “Freddy” Marcenac, debería estar celebrando sus 37 años. Tal vez sería un profesional exitoso, un gran nadador, un padre dedicado. Tal vez. Sin embargo, el joven, por entonces de 18 años, oriundo de Necochea y estudiante del Ciclo Básico Común para ingresar a la carrera de Kinesiología en la UBA, fue una víctima fatal de uno de los 13 disparos realizados por Martín Ríos en plena avenida Cabildo, en el barrio de Belgrano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Alfredo “Freddy” Marcenac.

Pasaron 18 años del crimen que marcó un antes y un después en la vida de la familia y el de otras tantas personas, sobre todo las que luchan por el desarme y la paz.

Mientras Ríos está en el sector psiquiátrico del penal de Ezeiza y muchos aún se preguntan si fue un frío simulador que mataba por placer o un insano que creía estar en un juego virtual, sus padres Adrián y Mónica, no cesaron jamás la lucha por el desarme y la paz.

Crearon la Asociación Civil Alfredo Marcenac, se vincularon con colegios de Necochea y la zona, brindaron charlas, relataron su terrible experiencia y crearon una diplomatura en Educación para la Paz de los Conflictos que por primera vez se ofrece, a partir de ahora, de modo virtual.

“Después del crimen de Alfredo, ocurrido el 6 de julio de 2006, cometido por un usuario de armas de fuego, sus amigos y muchos jóvenes de Necochea hicieron marchas pidiendo justicia por él. Se acercaban y nos decían que algo había que hacer para que esto no vuelva a suceder. Creo que esa era la voz de Freddy que nos pedía no claudicar a pesar del dolor”, recuerda su mamá, socióloga, en diálogo con La Brújula 24.

Corrió, desde entonces, mucha agua debajo del puente. Los Marcenac son referentes de una diplomatura que ni ellos jamás imaginaron dónde llegaría, con más de 100 egresados que realizaron el trayecto de modo presencial.

“Hoy mi hijo cumpliría años y le encantaría que estas cosas que hacemos se conozcan”, dijo Mónica, que es oriunda de Pigüé (aunque luego se mudaron a Necochea) y su hermano reside en Bahía Blanca.

–¿Qué hicieron, entonces?

–Acompañados por otras personas comenzamos a trabajar. Porque nunca estuvimos solos, de lo contrario no hubiéramos sobrevivido. Siempre tuvimos una red de amigos, gente cercana, otras personas con ideales y propósitos de cambio también, a nuestro lado, sosteniéndonos y trabajando con nosotros. Con esas personas conformamos una asociación civil que lleva el nombre de Alfredo y también nos integramos a la Red Argentina para el Desarme. Este grupo de personas ha sido y continúa siendo una importante red de protección para seguir adelante sin claudicar. Ninguna persona puede avanzar sola en la vida y, menos aún, en circunstancias trágicas y difíciles.

–¿Cómo recuerda a su hijo en este día especial?

–Fredy era muy tranquilo, sereno frente a las dificultades, no le gustaba hablar mucho y evitaba provocar conflictivos. Era generoso, le gustaba ayudar y estaba atento a las necesidades de las demás personas, no importa si eran amigos o no. Tenía una gran voluntad, trataba de superarse así mismo, enfrentar las dificultades con tenacidad. Muy alegre, con capacidad de reírse de sí mismo. Creo que esas cualidades le permitieron tener muchos amigos en diferentes grupos.

–¿Cuál fue el objetivo de la asociación civil que crearon?

–El trabajo es en pos del desarme y la construcción de una sociedad más pacífica y segura. Es un acto de resistencia frente a la violencia social existente. Tratamos de superar el reclamo, aportar con nuestras ideas y nuestra tarea, acciones concretas para que no le pase a otros jóvenes lo que le sucedió a Alfredo, para que puedan vivir de una forma más pacífica y segura.

–¿Cómo fueron avanzando?

–En 2007, en el marco del lanzamiento del programa de desarme, la asociación inició un programa educativo con el objetivo de desnaturalizar el uso de las armas y de la violencia, como estrategias para resolver conflictos. Del análisis de esta experiencia territorial con el enfoque pedagógico de Educación para la Paz y los aportes teóricos del Grupo de Estudios Socioculturales del Conflicto de la Facultad de Ciencias Sociales de Unicen, surgió la propuesta académica de la diplomatura.

–¿Cuántos años lleva esa diplomatura?

–La diplomatura universitaria en Educación para la Paz y el abordaje de la Conflictividad Social lleva más de 10 años de dictado presencial en la Sede Quequén de la UNICEN y este mes se lanza de manera virtual. El objetivo de este trayecto formativo es contribuir a la comprensión de los procesos sociales complejos que intervienen en la generación de los conflictos y en la construcción de paz, desde una mirada crítica e interdisciplinaria, comprometida con la transformación de las violencias. Está abierta a personas de diferentes formaciones y ámbitos laborales, dura dos años y para inscribirse sólo se requiere título de nivel secundario. Además, es inédita, no hay trayectos formativos universitarios en Educación para la Paz de los Conflictos.

–¿Qué propone?

–Recupera, en función de ese acto de justicia, la posibilidad de transformación social de la violencia. Esto es el resultado de un trabajo muy minucioso que comenzamos en 2008, dos años después del crimen y que coincidió con el lanzamiento del programa de entrega voluntaria de armas.

–¿Comenzaron a concientizar en Necochea?

–Claro, incluso nos llamaban de las escuelas. Trabajamos con un equipo de sociólogos, antropólogos, profesores de arte y de educación física. Es decir, hicimos una tarea interdisciplinaria que seguimos desarrollando con un equipo estable. Se trata de un grupo docente que ofrece una perspectiva teórica y un enfoque pedagógico muy poco difundido en los ámbitos académicos del país y está destinado a las personas que, por su desempeño laboral, tienen que afrontar distintas situaciones de conflictividad social. También para aquellos que les interesa la problemática.

–¿Cuánto tiempo llevan en Quequén?

Un día trágico en Belgrano

El 6 de julio de 2006, a las cinco de la tarde, Ríos iba por la avenida Cabildo al 1700 con una Bersa Thunder 380. Disparó 13 veces a quienes aparecieron en su camino. Uno de ellos fue Alfredo Marcenac, de 18 años, quien murió de tres balazos que impactaron en su cráneo, en el tórax y en el abdomen. Otras seis personas resultaron heridas.

El asesino se fue caminando. Lo detuvieron una semana después en Munro, de casualidad, cuando él se bajó del auto que le había sacado a su madre para orinar a un costado de la ruta. Los policías bonaerenses le encontraron el arma usada en el crimen. Las pericias balísticas confirmaron que con esa arma no sólo había sido el autor del crimen de Marcenac, sino también de otros tres ataques a balazos: a un colectivo -donde hirió a dos pasajeros- con dos heridos, a una confitería con una adolescente baleada y a un tren en movimiento.

Ríos vivía en Cramer a 2100, en Belgrano, donde ocurrieron todos los hechos. La prensa lo llamó “El loco de Belgrano” o el “tirador serial de Belgrano”. En dos juicios fue declarado inimputable. Hoy tiene 46 años y continúa en el sector psiquiátrico de la cárcel de Ezeiza.