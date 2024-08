Cristina defendió a su custodia y pidió hallar a los autores “intelectuales” del ataque

Cristina Kirchner declaró este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py, sobre el intento de asesinato que ocurrió en la puerta de su casa, en septiembre del 2022.

La exvicepresidenta declaró como testigo ante los jueces Tribunal Oral Federal N° 6, Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari. Estuvo acompañada solo por los abogados que la representan y una comitiva política chica.

La mayoría de los dirigentes la espera en el Instituto Patria, donde se concentrarán diferentes dirigentes del kirchnerismo para ejecutar un gesto de respaldo en el medio del proceso judicial. El de mayor relevancia, por el contexto político, es el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En el inicio del juicio oral, el autor material del intento de magnicidio, Fernando Sabag Montiel, afirmó que su intención era matarla y que su ex pareja, Brenda Uliarte, quería que eso ocurriera.

Sabag Montiel, Uliarte y Nicolás Carrizo son los tres acusados del intento de homicidio y son juzgados por el delito de tentativa de homicidio doblemente calificado por alevosía, y concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego.

Frases de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kircher:

“Este es un juicio es contra de los autores materiales, y no a los autores intelectuales y financiadores del hecho. Más que un reclamo mío, tiene que ser una deuda que tienen que saldar con la democracia”.

La exvicepresidenta cruzó a la actual ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por no pronunciarse al respecto. “Conociéndola, como la conozco desde que era muy joven, no me sorprende nada de ella”, sostuvo.

Cristina Kirchner, sobre su custodia: “Actuaron con las instrucciones de no ponerse en el medio de la gente y yo”.

“Yo no manejo la custodia, no les tomo lista. El jefe mi custodia es el mismo. Actuaron de la manera que actuaron siempre. Cuidándome, con las instrucciones de que no se pusieran en el medio de la gente y yo. No había forma de impedirlo”, expresó la dirigente.

Además, reveló: “No sé el número de custodios que tengo. Me sigo acercando a la gente, más allá de que ellos no quieren. Pero el custodio hace lo que el custodiado le dice que haga”.

Cristina Kirchner, sobre su nieta: “Tenía miedo a que la mataran”

“La verdad que nunca sentí miedo de sufrir un atentado. Soy una militante que lo hice desde muy joven, y creía que el pacto democrático era donde la vida del otro estaba fuera de toda discusión. Cuando Alfonsín gana, fue con la consigna ‘Somos la vida, somos la paz’. El valor de la vida, a partir de la Guerra de Malvinas, fue algo que marcó muy fuerte a la sociedad argentina”, dijo la exvicepresidenta.

Además, dijo: “Con la vida no, se ganan o se pierden elecciones, pero la vida del adversario no se ponía en juicio. Bastante ingenuidad la mía, porque debí haber advertido los cambios de época”.

“Los vecinos de Recoleta no me querían, ni me quieren”, sostuvo.

CFK cruzó al fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti

Cristina Kirchner, vicepresidenta de Argentina, realizó fuertes declaraciones contra el fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti, quienes escucharon su declaración el 1° de septiembre de 2022, un día después del atentado que sufrió. En un mensaje contundente, Kirchner calificó su actuación como “un desastre total y absoluto”.

Kirchner criticó especialmente la decisión de no unificar la causa del atentado con la de la Revolución Federal, a pesar de que ella misma solicitó esa unificación al magistrado encargado de la instrucción. “La unificación que se quiso hacer con la causa de Revolución Federal con la causa de mi atentado fue rechazada por la doctora Capuchetti, y la decisión de ella fue ratificada por la Cámara Penal”, comentó Kirchner, dejando en claro su descontento no solo con Capuchetti sino con todo el sistema judicial. En sus palabras, “no es solamente la doctora Capuchetti. Es el partido judicial”.

La vicepresidenta hizo referencia al momento exacto en el que sufrió el intento de asesinato. “Saludé como todas las noches y cuando subo al ascensor con Diego Bermúdez, uno de mis secretarios, me dice ‘¿escuchaste un click? A mí me pareció un click de un arma’. Y después me confirmó que había sido un arma y que había capturado a quien la tenía. Ahí me senté a ver televisión y vi la imagen que recorre el mundo”, recordó la dirigente.

Además, agregó: “Decían que parecía que yo vi el arma, pero afortunadamente no la vi”.

Cristina Kirchner apuntó contra Gerardo Milman

“Milman dijo que ‘cuando la maten, voy a estar camino a la Costa’. Es como un nostradamus contemporáneo”. Además, sostuvo: “Los celulares de sus secretarias fueron borrados por el director de tecnología informativa del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich. Todo tiene que ver con todo”.

Y aclaró: “No lo conozco personalmente”.

“La policía de la Ciudad de Buenos Aires es muy agresiva con los peronistas y La Cámpora”

Declara CFK: “El fiscal Luciani contribuyó al clima de violencia de manera indubitable”

“(Diego) Luciani contribuyó a la violencia política. Tuvo prime-time durante 22 días cuando acusó de corrupción, no a mí, al peronismo. Eso motivó manifestaciones en la puerta de mi casa que finalmente concluyó con el tiro fallido, con la bala que no salió”, dijo.

Y agregó: “Uno de los autores materiales pidió ser defendido por Luciani”.

“Es público y notorio, inclusive después de la pandemia, que los episodios fueron in crescendo. Guillotinas en la Plaza de Mayo, a mi casa venía gente que ponían marchas militares e insultaban. Además de la destrucción de mi despacho como vicepresidenta. Está probado que antes lanzaron bombas de pintura”, fueron las primeras palabras de la exvicepresidenta, ante la consulta sobre posibles hechos en su contra, antes del intento de asesinato.

“Cuando era presidenta, entre los dos períodos, sufrí violencia simbólica y no tan simbólica”, agregó.

Y añadió: “Todos saben que no soy feminista, y nunca nadie dijo que me estaban agrediendo en mi condición de mujer”.

“Solamente en la hipérbole argentina puede suceder que cuando entra mi nombre se les queman todos los códigos penales a todos”, aseveró.

