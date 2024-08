Fabiola Yañez se quebró al declarar en la causa contra Alberto

La ex primera dama Fabiola Yañez declaró en la causa por violencia de género contra su ex pareja y ex presidente de la Nación Alberto Fernández. Lo hizo por videoconferencia desde el consulado argentino en Madrid, España, donde reside actualmente, y ante el fiscal federal de Comodoro Py Ramiro González, a cargo de la causa judicial. Al término de su paso por el edificio diplomático, su abogada Mariana Gallego, dialogó con la prensa que aguardaba en el lugar.

“Le transmito el agradecimiento de Fabiola por darle cobertura al tema. Me pidió que tratemos de seguir en esta línea de confidencialidad. Ella pudo declarar, se sintió muy bien, muy apoyada, muy acompañada por toda la prensa, por la gente y sobre todo por la UFEM (Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres), la Fiscalía y el juzgado que está interviniendo”, indicó la letrada.

Gallego agregó además que en principio no considera necesario que la ex primera dama vuelva a brindar su testimonio, aunque advirtió que esperarán los pasos procesales que la Justicia determine. “Ahora sólo resta confiar”, señaló.

“Como en todo juicio penal, hay una querella presentada y ahora va a ser cuestión de prueba”, explicó finalmente desde la puerta inmueble que pertenece al Estado argentino.

Como indicó Gallego, luego de la declaración de Fabiola Yañez la Justicia deberá analizar la documentación presentada por la denunciante, que implica imágenes, videos y conversaciones telefónicas que apuntan a sostener la denuncia por agresiones que se le imputa al ex presidente Fernández.

Previo a la audiencia, Silvina Carreira, abogada de Alberto Fernández, dijo que “la declaración de Fabiola de hoy no es válida”.

Qué dijo la ex primera dama

Yañez afirmó ante el fiscal federal Ramiro González que las agresiones sufridas por Alberto Fernández -cinco en total- se iniciaron en 2016.

La ex primera dama se quebró varias veces al dar detalles de los hechos de violencia física que vivió durante su convivencia con el exmandatario.

Con información de Infobae / TN