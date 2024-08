Alberto Fernández: “Estoy siendo acusado de algo que no he hecho”

A una semana de la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género contra Alberto Fernández, se conoció la entrevista que el expresidente le concedió al diario El País de España donde dio su versión del caso. En sus declaraciones, negó las acusaciones y aseguró que a su expareja “la obligaron a denunciar”. “Estoy siendo acusado de algo que no he hecho”, aseguró.

En el texto que publicó el medio español hace una reconstrucción de la nota que la ex primera dama dio el fin de semana. Muchas de las respuestas del extitular del Ejecutivo giran en torno a eso. En esa línea, en medio de su cada vez más complicada situación, Fernández sostiene que no le “tiene que contar a los diarios” lo sucedido, sino que las explicaciones las dará ante la Justicia.

“No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer. Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra [exsecretaria Legal y Técnica de su presidencia] y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza. He visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa aún. Nunca llegaron a mi conocimiento por ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva”, expresó.

En esa misma sintonía y pese a los cuestionamientos que recibió en particular en los últimos días, el exmandatario puso el foco en que durante su gestión promovió las políticas de género y dijo que en este tipo de causas “la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido culpable y tiene que probar su inocencia”. “Yo la voy a probar”, enfatizó.

A pesar de las fuertes acusaciones y de la existencia de las capturas de pantalla de los diálogos que tuvo con la madre de su hijo Francisco, se mantuvo firme en su posicionamiento y reafirmó no saber cuándo ocurrieron esos intercambios. También insistió en que el contenido de la denuncia es falsa y consideró que la llevó adelante porque “alguien la incentivó con otros fines”. Además, sugirió que “hay un aprovechamiento político del Gobierno [de Javier Milei]”.

“No tengo la menor idea de cuándo fue. El hecho es muy trascendente y no quiero eludirlo. Pero esto apareció en un chat de mi secretaria [María Cantero] con un mensaje de Fabiola a ella y no entiendo por qué no apareció antes. Si no se hubiese secuestrado ese teléfono, no estaríamos hablando de estas cosas”, evaluó.

“Yo no la golpeé. También sé en qué contexto lo dijo Fabiola. Y por eso mi respuesta: no le digo “perdón porque te golpeé tres días”. Le digo ‘me siento mal, pará”, respondió cuando le consultaron por el mensaje en que ella le recriminó haberla golpeado “tres días seguidos”. En tanto, enfatizó en que puede desmostrar su inocencia porque cuenta con “muchos testimonios de gente que ha visto cómo fue la vida en Olivos en esa época”.

“Yo lo que pido es que ustedes entiendan que para poder explicar y poder sacar a la luz las dudas que ustedes me tienen, tengo que hablar de cosas de las que no quiero hablar, que quiero hablar solo ante un juez y menos de una persona que demuestra fragilidad”, señaló en alusión a su denunciante.

Fuente: La Nación