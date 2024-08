La increíble suma de dinero que se perdió por la matanza del yaguareté en Formosa

Primero, la matanza. Luego, el animal muerto, colgando de una rama. Los cazadores celebrando el trofeo. Son habitantes del monte. Carecen de ímpetu deportivo. Después, la historia viaja de la selva a los despachos. En los despachos, se convierte en número. Todo tiene precio. Lo que existe y lo que ya no.

No es la matanza tan solo un hecho feroz y sanguinario, que se judicializa para determinar culpables, penas y castigos. No es únicamente eso: borrar de la faz de la tierra a un animal silvestre implica una pérdida económica para el ambiente y para el país. Ese yaguareté cazado la semana pasada ilegalmente en Formosa, cuyo nombre científico es “Panthera onca”, gran predador del monte, gran ordenador de la cadena trófica y promotor del equilibro biodiverso, representaba al mismo tiempo un número imposible, de varias cifras, sumamente difícil de leer: en pesos argentinos, 1.727.713.638 (mil setecientos veintisiete millones, setecientos trece mil seiscientos treinta y ocho). No es lo que vale el animal, sino las pérdidas económicas que ocasionará su ausencia.

Acaba de conocerse un documento de Parques Nacionales que resulta crucial para entender la magnitud de la tragedia. Se presenta como cálculo económico del “Daño Ambiental por la pérdida de un ejemplar de Yaguareté”.

Establece una estructura metodológica de valoración económica del daño ambiental que permite fijar el monto correspondiente al resarcimiento económico por el perjuicio provocado por los matadores sobre el patrimonio natural y cultural bajo el régimen de la Ley de Parques Nacionales.

El método parte de una base monetaria que se incrementa de acuerdo a índices relacionados con la fragilidad y la protección de la especie, y la potencial recuperación del daño producido. De este modo, es posible establecer un monto para el resarcimiento económico o sanción al infractor según las reglamentaciones y procedimientos correspondientes. Un monto que de ningún modo esos hombres señalados por la masacre, uno de ello detenido, jamás podrá abonar.

Para establecer la base monetaria aproximada de un yaguareté, “se determinó un valor rango medio entre un mínimo (US$ 100) y un valor máximo (US$ 5000)”, que es lo que se paga por una piel de yaguareté en diversos países, mencionados en distintas publicaciones académicas y periodísticas. Se definió entonces un rango medio equivalente a US$ 2.550. El valor en pesos argentinos fue calculado a partir de la cotización del Banco Nación a la fecha 06 de agosto de 2024 (1 US$ = 914,50).

La cuenta sigue con el número de individuos afectados, el nivel de fragilidad de la especie y el grado de protección. Se tiene en cuenta el número de Áreas Protegidas bajo jurisdicción de la APN donde la especie esté presente. La presencia de la especie en forma regular y ocasional se encuentra en más de cinco áreas: Parque Nacional Iguazú, PN Calilegua, PN Baritú, Reserva Nacional Nogalar de los Toldos, PN El Impenetrable, PN Iberá, Reserva Natural Formosa, PN Río Pilcomayo, PN Copo. De todo eso sale un resultado más.

El estado de conservación es uno de los factores con mayor peso en la evaluación del daño. Por tratarse una especie “en peligro de extinción” se queda con el valor más alto. Siguen el endemismo estricto, clase de tamaño. Se evalúa que una especie de baja tasa reproductiva tardará más en reponer la pérdida que una especie de alta tasa reproductiva. Los carnívoros tienden a tener menores tasas de incremento reproductivo y menores densidades poblacionales.

La última variable es la presencia en cautiverio (C). El índice puede adoptar dos valores: especies categorizadas como “No Amenazadas”, “Raras”, o “Vulnerables” o especies categorizadas como “En peligro de extinción”, que se reproducen exitosamente en cautiverio. El yaguareté es especie “En peligro de extinción”, que se reproduce exitosamente en cautiverio.

