El Gobierno analiza subsidiar los salarios de empleados públicos contratados por privados

El Gobierno de Javier Milei analiza otorgar un subsidio por hasta 12 meses para que empresas privadas contraten empleados públicos que pasen a “disponibilidad”. Esta es una de las ideas del flamante ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, en su plan para racionalizar el gasto estatal.

La intención es que, en el marco del objetivo para reducir personal y achicar la estructura del Estado que tiene en mente el principal ideólogo de la Ley Bases, los empleados que se encuentren en planta permanente pero pasen a quedar afectados por la restructuración o reducción de organismos puedan insertarse en el sector privado formal.

El personal que no sea reubicado estará obligado a recibir capacitación o desarrollar tareas para otro organismo durante 12 meses, con goce de sueldo. Luego de ese período, si ese trabajador no encontró un puesto en el sector privado será despedido e indemnizado. La alternativa que baraja el Gobierno, que “no será inmediata” según explican, es que exista un régimen de “incentivos” a empresas para que contraten a los ex empleados públicos.

“Cuando se fusionan o cerrás organismos, ¿qué hacés con la gente? Se le protege el salario durante 12 meses y después se le da una indemnización. Vamos a hacer un esquema para que en esos 12 meses el trabajador pueda ir a una empresa privada y le diga: ‘Probame’. Y esa plata, esos 12 meses se la vamos a dar a la empresa. Si el trabajador quiere se la damos a él, pero si elige se la damos a la empresa”, explicó recientemente Sturzenegger en declaraciones a Radio Mitre.

En paralelo, Sturzenegger trabaja en la eliminación o la reforma de unos 60 organismos públicos, que saldrán del organigrama estatal de un tirón, se achicarán considerablemente o se fusionarán con otras áreas.

Fuente: Infobae