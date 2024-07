Laura Ubfal desarrolló su habitual columna de espectáculos en el programa Hora Pico.

Porque como siempre, todo lo que hay que saber lo encontrás en el aire La Brújula 24.

Recordá que para conocer más de estos temas podés entrar al sitio www.laubfal.com. Aquí, te acercamos un resumen con los títulos salientes abordados por la especialista:

El Cone sobre Nacho: “Se me hizo el amigo, fue falso”

Forma parte de equipo de “Nuestras tardes”, el programa de Denise Dumas por la TV Püblica y en la tarde de este lunes la conductora le preguntó por el noviazgo de su ex, Coty con Nacho, todos ex GH.

“De mi ex no tengo nada que decir, pero de él sí, porque se me hizo el amigo, ahí estuvo la falsedad” dijo el Cone Quiroga.

De todos modos, entiende que Nacho es muy chico y “me agarró en una situación que a mí con mi ex no me pasaba nada, no me modificó tanto”.

Conejo Quiroga: "Nacho fue falso conmigo"



El ex Gran Hermano habló sobre la formalización de la relación entre Nacho y Coty. Nuevas Tardes con Denise en https://t.co/GYiXqQWnBq pic.twitter.com/268zDlH9oQ — TVP (@TV_Publica) July 22, 2024

Cone está enfocado en su momento laboral, entre la tele, la música y el teatro, porque sigue con la gira de “Sinverguenzas” y para el 11 de setiembre tienen fecha para un Gran Rex con el elenco que comparte con Juan Palomino, Carna, Cristian Sancho, Ale Cupito y Tucu López.

El tema surgió porque en este fin de semana Nacho, que hace el streaming de “Gran Hermano Chile” viajó a Corrientes para proponerle a Coty formalmente su relación de noviazgo, que ella aceptó.

Dolores Fonzi, estrella de una plataforma, como directora y como actriz

Prime Video anunció en este lunes la producción de “La casa de los espíritus”, su próxima serie original de ocho episodios basada en el exitoso libro homónimo de Isabel Allende.

Con más de 70 millones de copias vendidas, se considera una de las novelas más importantes del siglo XX y fue adaptada para el cine en 1993.

La propia autora y la actriz Eva Longoria, formarán parte de la producción como productoras ejecutivas y la serie se estrenará exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios en todo el mundo.

Ya se anunció que el elenco internacional de reconocidos actores incluirá al mexicano Alfonso Herrera (Sense 8, Ozark), la argentina Dolores Fonzi (Blondi, Somos Belén), la española Nicole Wallace (Culpa Mía, Skam), el colombiano Juan Pablo Raba (Narcos, Noticia de un Secuestro), la mexicana Fernanda Castillo (El Señor de los Cielos, Isla Brava) y otros a ser anunciados.

Dolores Fonzi será una de las protagonistas de esta prometedora serie, y a la par dirigirá para Prime Video “Somos Belén”, la segunda película como directora de la actriz, tras su elogiado debut de 2023 con “Blondie”, producida por la misma plataforma, cuyos contenidos digita la chilena Javiera Balmaceda, involucrada en su momento en la producción de “Argentina, 1985″ de Santiago Mitre, marido de Fonzi, con lo cual hay mucha valoración mutua.

“Soy Belen” está basada en el libro del mismo nombre que narra el caso real de una joven mujer tucumana de 27 años, solo conocida como “Belén”, que fue condenada en 2014 por la justicia de esa provincia y pasó dos años en la cárcel, luego de haber sufrido un aborto espontáneo en el que murió su bebé.

Alicia Barbasola no denunció a Andrés Nara, pero la Justicia actúa igual

Como además de lesiones hubo amenazas, la Fiscalía actúa igual contra Andrés Nara, a pesar de que Alicia Barbarsola, su mujer, no quiere denunciarlo.

No se sabe si, por miedo o por qué, Barbasola no quiere incriminar a su marido, quien sigue detenido y cuando quede liberado no podrá acercarse a ella porque la Justicia le pondrá una perimetral como a todo violento.

Alejandro Cipolla, abogado de Nara, buscó dar a entender en “DDM” que todo fue una trama gestada en la Policía, tras el episodio con la mujer que estuvo en casa de la pareja y a la que acusaron de robarles dólares, pero el fiscal que habló con el programa dio por sentada la causa de lesiones y amenazas y afirmó que una psicóloga entrevistó a Barbasola y ella le habló de la violencia ejercida por Nara.

Evidentemente, Alicia no quiere hablar, por miedo o por otros intereses sumados, y prefiere no dar declaraciones a los medios, mientras sigue en la casa donde ocurrieron los hechos el viernes junto a sus padres. De hecho, iba a ir a LAM, pero desistió de aparecer en el programa de América. Escribió en sus historias de Instagram que no lo hará porque tiene un pico de presión.

Todo es muy confuso, pero los abogados de Nara insisten en su liberación, al no tener la denuncia de la víctima, cuando el tema ya es una causa pública.

Recordá que para conocer más de estos temas podés entrar al sitio www.laubfal.com.