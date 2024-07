“A mí me rompieron la mandíbula y yo devolví una patadita”, aseguró el jugador acusado de amenazas

Hernán Nani es el acusado por amenazar a un empleado de la Liga Comercial de fútbol.

Tal como informó más temprano LA BRÚJULA 24, desde la entidad aseguran que Nani llegó a las instalaciones de calle Paraná al 800 y le dijo a un empleado que buscaría un fierro del auto para golpearlo.

“Nada que ver lo que están diciendo, ayer fui antes de las 19 y el ‘flaquito’ que atiende estaba bajando las persianas. Le dije que quería hablar con alguno para que saquen la sanción”, recordó. Y dijo que “le pegaron un codazo a un compañero y después a mí en la mandíbula. Me lastimó, no pude masticar ni sábado ni domingo. Le quería mostrar la cara a alguno del Tribunal de Penas, porque me terminaron echando a mí y estaba muy caliente”.

En esa misma línea, comentó que el trabajador de la Liga “me dijo que el Tribunal -de Penas- trabaja a puertas cerradas y que se me iban a reír en la cara. El referí no cobró foul, ‘siga siga’, pero todavía me duele la cara”. “Le dije que tenía que hacer justicia por mano propia, un fierro en la cabeza al referí y después al que me pegó a mí”, apuntó.

Y aclaró: “No es que fui con un fierro, le pregunté si tenía que venir con un fierro para partírselo en la frente al referí o al que me pegó. Se pasan, no pensé que iban a hacer esto. Me dijeron que fuera al otro día para saber la sanción, que me iban a dar el doble por ser capitán. No me tendrían que dar ninguna fecha, tendrían que echar al que me pegó a mí y a mi compañero”.

“Hicieron una bola de nieve gigante, pero tienen que elegir mejor los árbitros. Agarran a cualquiera, le ponen el trajecito y lo mandan a dirigir. Se juega fuerte –en la Liga-, más en la B”. “Yo tengo un compañero con los ligamentos rotos, meniscos, todos los fines de semana hay gente rota”.

En ese sentido, Nani consideró: “Yo no amenacé a nadie, quería que escucharan mi versión, que tenían que sancionar a ese tipo que se dedica a pegar. Yo iba a pasar un buen rato con mis amigos, no a que me quiebren la mandíbula. No cobraron ni foul siquiera”.

“Tendré que poner un abogado si alguien me llama. Yo jamás me peleé con nadie en la cancha. Mi tío jugó al fútbol, mi viejo, somos todos futboleros. Calculo que debe ir más de uno a quejarse a la liga”, indicó.

Y añadió: “Yo fui con un amigo que me acompañó, que hace un año no puede jugar porque uno de ese mismo equipo le pegó en la rodilla. Son indios, juegan de prepo porque son los dueños del predio (Ferroexpreso). Quiero que revean la sanción mía y que el muchacho ese no juegue más. Si te pega un codazo mal te mata. Y a mí me echaron porque le pegué una patadita a uno que se me reía por el codazo que me dieron”.