“Entendemos las quejas, pero esto no lo vamos a permitir”

El presidente de la Liga Comercial de Fútbol de Bahía Blanca, Luciano Udi, repudió en La Brújula 24 las violentas amenazas e intimidaciones sufridas ayer por un empleado.

Tal como trascendió, dos personas que forman parte de la categoría “veteranos” se presentaron previo al cierre de las oficinas, ubicadas en Paraná 865, y una de ellas amenazó a un trabajador.

En diálogo con el equipo del programa “Bahía Hoy”, Udi remarcó que “nuestra oficina cierra a las 19, pero unos minutos antes llegaron dos personas que se identificaron como jugadores de la liga, increpando por alguna expulsión que hubo en un partido”.

“Tras un intercambio de palabras, uno de ellos amenazó fuerte, dijo que iba a buscar un fierro que tenía en el auto y nos iba a buscar uno por uno. Le decía que si la sanción era grave, él no tenía nada que perder. El empleado nos avisó, y la realidad es que nosotros somos todos laburantes, no estamos todo el día ahí. Entonces, se resolvió cerrar por estos días hasta que el Tribunal de Penas, que es externo a la asociación, resuelva el fallo. Y mientras tanto hacer la denuncia en comisaría”, aseveró el dirigente.

Y agregó, respecto del agresor: “Tengo entendido que lo habían expulsado. No sé si es prudente dar el nombre hasta que no se haga la denuncia formal, queremos respetar esos pasos. Es un equipo de la categoría veteranos, son jugadores de más de 40/45 años”.

“Las amenazas fueron muy puntuales, de ir a buscar a cada uno, incluso al árbitro. Yo me comuniqué con –Gustavo– Altuna, porque sabe dónde vive el árbitro. Los informes ahora los tiene el Tribunal de Penas. Lo primero que hacemos es poner en conocimiento a los delegados para que no vayan hoy a la Liga”, indicó. Y reiteró que “si alguien te dice que va a venir con un fierro, no estamos para andar jugando a ver si lo hace o no”.

“Es una sede donde desfilan cualquier cantidad de niños también, nos pareció prudente trabajar a puertas cerradas”.

“Entendemos las quejas, pero se tienen que canalizar a través de los delegados. Pero no rompiendo todo, la liga tiene 50 años y eso no lo vamos a permitir”, argumentó Udi.

Y reiteró: “Es muy preocupante, tenemos un empleado que estaba solo en ese momento y no tiene por qué atravesar esa situación. No podemos esperar para ver si lo hace o no. Griteríos y momentos así suelen pasar, pero en este caso fue muy puntual la amenaza, por eso no vamos a correr riesgos. Si esta persona tiene la edad que tiene para hacer deporte y asumir responsabilidad, que asuma esta también”.