Qué dijo Riquelme sobre el error en la inscripción de los refuerzos

Boca Juniors vive horas de notable convulsión tras conocerse que no podrá utilizar los refuerzos en la serie de 16avos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle de Ecuador a raíz de un error administrativo al momento de habilitarlos ante la Conmebol. No son las únicas “malas” noticias para el equipo de la Ribera, ya que una de las piezas clave del equipo no estará entre los posibles once de los próximos partidos.

Mientras las críticas por lo ocurrido crecen, el presidente del xeneize Juan Román Riquelme decidió hablar ante los medios: “Hubo un temita con el tema de los horarios, donde estábamos nosotros tranquilos de que podíamos presentar la lista hasta las 7 de la tarde de Asunción, que serían las 8 de la noche nuestra. Mandamos el mail 7:43 de la tarde y al final no era así… Era a las 7 de la tarde nuestra, 6 de la tarde de Asunción de Paraguay. Esa es la realidad, nada más que eso. A pensar en el partido que tenemos mañana, tenemos buen plantel”.

El máximo directivo señaló que “Conmebol ha sido muy estricta” ante esta falla administrativa y ante eso “no pueden jugar los chicos”, en referencia a Gary Medel, Tomás Belmonte, Brian Aguirre y Milton Giménez, los cuatro refuerzos que arribaron en este mercado y no fueron habilitados.

“Estábamos convencidos de que teníamos hasta las 8 de la noche nuestra, hasta las 7 de la tarde de Asunción de Paraguay, porque tenemos el tema de horarios. Y al final no, era hasta las 7 nuestras, 6 de ellos. Nosotros mandamos el mail 7:43 de la tarde y Conmebol ha sido muy estricto, dijo que no pueden jugar los chicos. Esa es la realidad”, repasó una vez más cómo se desarrolló el proceso.

