El titular de Oceba habló sobre los subsidios de la energía eléctrica

El titular de la Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba), Diego Rozengardt, explicó en La Brújula 24 los detalles de los subsidios a la energía eléctrica y qué usuarios deben inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

En el programa Nunca es Tarde, Rozengardt detalló que aquellas personas que están dentro del programa provincial de tarifa social y que no han completado nunca el registro del RASE, deben hacerlo y el gobierno nacional fijó un plazo que vence el próximo 4 de agosto.

“Hay algunos usuarios que tienen subsidio, pero no se habían anotado (en el RASE), porque eran tarifa social. A esas personas los va a excluir del beneficio si no se van a inscribir y hay tiempo solamente hasta el 4 de agosto. Por eso estamos intentando comunicar a la población, dado que el gobierno nacional no hizo ninguna estrategia comunicacional. Nos interesa que los bonaerenses que hoy tienen un subsidio, porque están dentro de segmentación, más allá de que mantengan la tarifa social, se puedan inscribir si no lo hicieron antes para mantener el subsidio nacional en el precio mayorista de energía”, dijo.

La razón de esta inscripción tiene que ver con el costo mayorista de la energía, un valor que fija el gobierno nacional. Rozengardt explicó que “la factura final que paga cualquier usuario tiene diferentes componentes y no todo sale de la misma autoridad de aplicación. Por un lado, está el costo mayorista de la energía que es un precio general para todo el país y lo fija el gobierno nacional. Después, hay un componente importante de impuestos (la mayoría nacionales) y un componente del valor de distribución que sería lo que se le paga a la que te lleva la electricidad hasta tu casa, que ese sí se designa a nivel provincial”.

Sobre los próximos incrementos en las facturas el funcionario señaló que “a comienzos de junio, el estado nacional decidió subir nuevamente el precio mayorista de la energía y por ende, eso se traslada automáticamente a las facturas. En las próximas facturaciones van a ver todos los usuarios algún tipo de suba más allá de los cambios en el consumo, por supuesto, porque eso depende también mucho de cuánto la usemos. La provincia trasladó simplemente estos aumentos que dispuso nación, pero no definió nuevos aumentos sobre eso”.

Rozengardt enfatizó que la tarifa social es un programa de la provincia y sobre ese no se está pidiendo una nueva inscripción, pero “algunos que son tarifa social eran considerados de ingresos bajos en la segmentación de nación directamente. Entonces nación está advirtiendo que si no habías hecho el trámite en el registro el año pasado, si no te inscribís, vas a hacer de ingresos altos (en la segmentación)”. Reiteró que aquellos usuarios que ya se inscribieron no deben hacerlo de nuevo.

La página a la que se debe ingresar para este registro es https://www.argentina.gob.ar/subsidios y ante cualquier duda pueden asistir a la oficina de Oceba en Bahía Blanca, ubicada en Brandsen 581 o en la empresa prestadora del servicio, que en el caso de la ciudad es EDES.

Escuchá la nota completa