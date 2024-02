El gobierno explicó cómo será la “canasta básica energética” para los más vulnerables

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, sostuvo este viernes que “el Estado tiene que dar cobertura a los sectores vulnerables” y explicó cómo funcionará la “canasta básica energética” a través de la que se subsidiarán los consumos indispensables de este segmento de la población.

“El Estado tiene que dar cobertura a los sectores vulnerables para los consumos indispensables, que va a ser el subsidio a la demanda a través de canastas básicas energéticas, según la cantidad de integrantes que tenga el grupo conviviente y la zona del país donde viva”, explicó Rodríguez Chirillo a Radio Mitre.

Agregó que “cuando esa canasta de consumos indispensables, en su conjunto, represente el 10% del ingreso que tiene el grupo conviviente, el Estado va a salir a cubrir el diferencial de lo que le cuesta”.

El funcionario aclaró que abarca tanto a la electricidad como al gas y reiteró que “el Estado tiene que salir a subsidiarlos solo si el consumo indispensable les supone un porcentaje superior a 10%”.

El asunto de la canasta básica energética va a tratarse el próximo 29 de febrero en una nueva audiencia pública.

Asimismo, el secretario de Energía sostuvo que “hay que concientizar a la gente de que la energía cuesta y hay que pagar por ella y cuidarla, hacer uso responsable del consumo”, al tiempo que remarcó que desde el Gobierno se deben hacer “programas de eficiencia energética” tendientes a “ayudar a que se promueva la eficiencia energética en pymes o comercios”.

Según Rodríguez Chirillo, las tarifas estaban “totalmente pisadas”, lo que consideró como “un error por querer pretender conseguir competitividad en pymes, empresas e industrias, ya que eso no se consigue con tarifas que no reflejan el costo porque llega un momento que al no haber inversión crece la demanda y la gente gasta sin preocuparse cuánto”.

Aunque en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano ya entró en vigencia un nuevo aumento en el precio de la electricidad, en el interior de la Provincia de Buenos Aires todavía no se ha discutido el incremente, pues depende de la convocatoria que debe hacer el gobernador Axel Kicillof a una audiencia pública.