“Loan está vivo y sano”, afirmó el papá del nene tras reunirse con Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunió con el papá de Loan en el Ministerio de Seguridad y adelantó que le reforzarán la custodia. “Hemos tenido una reunión extensa, donde nosotros como ministerio le mostramos la profundización que tenemos en la investigación con cada detalle. La base de la investigación es no desviarse de lo central, de quienes pueden haber sido los responsables que estaban donde estaba Loan. Esa es nuestra hipótesis y también es no darle a los involucrados ninguna herramienta para desviar la atención. Estamos concentrados y focalizados. Sabemos que nos enteramos tarde, pero nos hacemos cargo y vamos a estar en contacto con los abogados. No jugamos con las hipótesis, la investigación la llevan la jueza y los fiscales”, dijo la funcionaria.

“La situación de la familia es difícil. José se lleva la convicción de que conocemos a fondo la causa, conocemos cada lugar del terreno y cada personaje. Le hemos mostrado todo y sabe que estamos involucrados a fondo con lo mejor del Ministerio. Ya tiene custodia y si necesita más se la vamos a dar. Vamos a reforzar la seguridad, porque acá hay gente que está callando y quiere la impunidad, entonces amenaza. Nosotros lo vamos a cuidar”, agregó.

José Peña, padre de Loan, dijo al término del encuentro con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich que “estamos agradecidos a ella porque nos dio su apoyo”. “Es un momento difícil, por eso estamos acá para que nos apoye. Todos los días es lo mismo”, señaló y agregó: “Yo creo que Loan está vivo y sano. El que lo tiene, que me lo devuelva porque todo el mundo está esperándolo, lo queremos encontrar. Van 28 días y lo queremos ver”.

Con información de TN