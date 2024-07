Investigan un extraño hecho en el Tribunal de Faltas

Un hecho de inseguridad con ribetes que todavía no logran ser establecidos ocurrió en las últimas horas de las flamantes oficinas del Tribunal de Faltas municipal. El hecho, que es investigado por Policía Científica, tuvo lugar en la intersección de las calles Brown y Misiones.

La secuencia ocurrió durante esta madrugada y no queda en claro si fue un robo. Al arribar al lugar, trabajadores hallaron parte del mobiliario revuelto. Presente en el sitio, el Jefe de Gabinete, Luis Calderaro, resaltó: “Habrían entrado por el portón. Estamos organizando todo para recuperar la atención con normalidad”.

A su turno, el doctor Carlos Salgado afirmó que no pueden confirmar cuál era la real intención de el o los desconocidos: “Hicieron desorden general, no sé si buscaban algo puntual. No creo que haya faltante de expedientes, pero no quisiera especular”.