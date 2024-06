Mala noticia para Mascherano: Dibu Martínez se pierde los Juegos Olímpicos

A Dibu Martínez le bajaron el pulgar desde Inglaterra y no podrá ir a los Juegos Olímpicos. “Quiero jugar los Juegos Olímpicos, pero no depende de mí”, había dicho Emiliano Dibu Martínez días antes del arranque de la Copa América. Javier Mascherano lo esperaba con los brazos abiertos en la Selección Argentina Sub 23. Sin embargo, en las últimas horas bajaron el pulgar en Birmingham y el arquero campeón del mundo no podrá viajar a París.

Al no ser un certamen organizado por la FIFA, Aston Villa decidió no autorizarlo para que se incorporara al combinado juvenil albiceleste como uno de los tres “mayores” y buscara una medalla (“Mi sueño es llevar la dorada”), su única cuenta pendiente, pues ganó el Mundial, la Copa América y la Finallissima en apenas dos años.

Si bien los Juegos Olímpicos se llevarán a cabo entre el 24 de julio y 9 de agosto, y la Premier League recién comenzará el 17 del mismo mes, el conjunto británico le dijo que “no” al marplatense debido a que quiere que sea parte de la preparación con el resto de sus compañeros de cara a la nueva temporada.

Por el momento, el Jefecito ya tiene confirmados a dos campeones del mundo -sin contar Thiago Almada- en la Sub 23: Julián Álvarez, autorizado por Manchester City luego de una larga charla con Pep Guardiola (similar a la que tuvo con Lionel Messi antes de Beijing 2008) y Nicolás Otamendi, con el OK de Benfica.

Sin Dibu, la idea de Argentina es reforzar el plantel repleto de jóvenes con otro arquero de experiencia para la cita olímpica. El gran apuntado es Gerónimo Rulli, suplente suyo en esta Copa América. La última palabra la tiene Ajax, dueño de su pase. Si llega la habilitación desde Países Bajos, el ex-Estudiantes competirá por el puesto con Leandro Brey, titular en los últimos amistosos y en el Sudamericano.

Con información de TyC Sports