La columna de la Ubfal: Marina Calabró aclaró por qué se fue de Mitre

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, resumió todas las noticias del mundo de la farándula, dentro de la tradicional columna del programa “Hora Pico”.

“Según Marina Calabró, su salida de Radio Mitre fue una decisión propia tras ganar el Martín Fierro. Lo había hablado con Jorge Lanata que no está yendo por cuestiones de salud. Tenía una columna de 45 minutos y ahora, que le sacaron una hora al programa, le quedó un espacio corto. Tiene programa propio y está en LN+. No le dio importancia a su relación con Rolando Barbano, que su determinación no tiene que ver con eso”.

“Se supieron más cosas del hecho de tránsito de María Valenzuela y su hija. Venían lento y un auto que iba a gran velocidad las impactó. El golpe fue del lado donde iba sentada Malena, quien tiene una parte del cráneo descubierto tras un ACV. Por suerte solo sufrió golpes a la altura del hombro. Ahora van a llevar ese episodio de tránsito a juicio”.

“Cathy Fulop vuelve a la ficción. Una comedia de Disney y comparte cartel con Lorena Meritano, Facundo Gambandé y Felipe Colombo. Está muy ansiosa por el casamiento de su hija Oriana Sabatina. Tanto ella como Paulo Dybala le pusieron un freno. Organizará la fiesta Claudia Maradona. El evento será el 20 de julio, después de la Copa América”.