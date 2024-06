Milei defendió su plan económico: “Se empieza a ver el signo de recuperación”

En la segunda escala de su nueva gira europea, el presidente Javier Milei disertó en Hamburgo, Alemania, donde recibió el Premio de la Sociedad Hayek y afirmó que le ganó la batalla a los socialistas, a quienes tildó de “tan violentos” porque su plan para rebajar la inflación e impulsar la recuperación económica está funcionando.

“Con los indicadores de abril y mayo se empieza a ver el signo de recuperación. No solo hemos dado la batalla cultura sino que ahora la estamos llevando a cabo en los hechos y el motivo por el cual los socialistas están tan violentos es porque está funcionando y se les está cayendo la mentira”, arremetió Milei, que habló durante una hora en la sociedad de la escuela de la economía austríaca Hayek-Gesellschaft.

El Presidente Javier Milei recibió el Premio de la Sociedad Hayek en el Hotel Haffen de Hamburgo, por su promoción de las ideas liberales. pic.twitter.com/j7IFHpMT8Y — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 22, 2024

Al igual que anoche en el Real Casino de Madrid, donde recibió una distinción del Instituto Juan de Mariana, el libertario volvió a remarcar que heredó del Gobierno anterior un déficit fiscal del 15 % del PIB – cinco puntos en el Tesoro y diez en el Banco Central- , además de una inflación que iba a un ritmo del 17.000 % anual con una inflación mayorista del 54 %.

“En la última observación fue del 3,5 %”, es decir en torno al 50, siendo demasiado alta, pero con respecto al 17.000 % anterior “es un logro enorme”. “Decidimos emprender un ajuste. Hoy les digo que seis meses después hemos hecho el ajuste fiscal más grande de la historia” de Argentina, señaló Milei, que estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Explicó que su equipo no realizó expropiaciones ni introdujo controles de precios, “ni directos ni inducidos”, ni tampoco controlaba el tipo de cambio: “Lo estamos logrando en un contexto de plena libertad y de recomposición de precios relativos. Obviamente esto no iba a ser libre de costos. Pero nosotros siempre les dijimos a la gente a la cara, les dijimos que no hay plata, que iba a ser duro, que el inicio iba a ser complicado, pero que si lo hacíamos iba a empezar a haber buenos resultados”.

Milei admitió que el primer trimestre este año fue duro, pero la caída fue “menos de la mitad de la peor caída del 2002, que fue del 16%”, sostuvo. No obstante, remarcó que contra todos los pronósticos que decían que no iba a ser posible un ajuste de semejante tan grande, “lo hemos hecho”. Agregó que “lo que se empieza a ver en los primeros significadores de abril y mayo es que empieza a haber signos de recuperación, crecimiento”.

El presidente sostuvo: “Defiendan las ideas con pasión y crean en las ideas porque funcionan”. Y añadió: “No solo que la política no nos acompañó en estos primeros meses de gestión. No nos votó ninguna ley, fue una máquina de impedir todo el tiempo. No solo no nos ayudaron, es que además desde el primer momento intentaron hacer un golpe de Estado. A pesar de todas las trabas, los ataques de desestabilización, estamos saliendo exitosos, está la actividad recuperándose”.

A su vez, Milei recalcó que la ley de Bases es la “reforma estructural más grande” desde la de Carlos Menem, hasta señaló que es “cinco veces más grande”.

El presidente Javier Milei, compartirá este domingo un encuentro sin honores ni conferencia de prensa con el canciller de Alemania Olaf Scholz.

Fuente: Clarín