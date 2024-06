La Selección Argentina lanza una alerta por las condiciones de la cancha ante Chile

Pasado el debut con Canadá, ahora la Selección Argentina empieza a preparar la segunda fecha del grupo contra Chile en busca de otros tres puntos que lo encaminarán a la próxima ronda de la Copa América. Pese al buen arranque, la realidad es que otra vez hay un tema que por estas horas está siendo un dolor de cabeza para Lionel Scaloni mientras delinea el equipo para el clásico: las condiciones del campo de juego del MetLife Stadium, sede del partido que se jugará el martes a las 22.

Tras el mal trago que pasó la Scaloneta por la situación en la que se encontraba el césped del Mercedes Benz Stadium, algo que quedó aún más en evidencia con las durísimas declaraciones de Lionel Scaloni, Cristian Romero y Emiliano Martínez pos victoria frente a los canadienses, ahora la misma preocupación se traslada al estadio ubicado en Nueva Jersey.

Al igual que sucedió con la cancha del Atlanta United, la del partido inaugural que tanta polémica trajo, el campo del MetLife Stadium era de sintético y recientemente se le colocó arriba césped natural exclusivamente para la Copa América. Aunque por lo que pudieron averiguar y testear en el cuerpo técnico las condiciones del campo de la habitual casa de los Giants y los Jets de la NFL son mejores que la del Mercedes, el tema del pique de la pelota es lo que puntualmente enciende las alarmas.

Así es el MetLife Stadium, sede del duelo de la Selección Argentina con Chile

La cuestión es que ese cambio de material (en realidad, la superposición del pasto natural en el sintético) hace que el balón no tenga la capacidad de rebote habitual cuando impacta y quede “muerto”, algo que los jugadores de la Scaloneta no están acostumbrados ya que los campos en los que suelen jugar, la mayoría en Europa, no tienen esa particularidad.

En el certamen continental, el MetLife Stadium -que fue elegida como sede de la final del Mundial 2026- recibirá el encuentro entre Argentina y Chile, luego el de Uruguay con Bolivia (el 27 de junio, por el Grupo C) y una de las semifinales (el 9 de julio).

En una encuesta anónima hecha por The Athletic en noviembre de 2023, los jugadores de la NFL lo eligieron como la peor cancha de la liga, a raíz de las serias lesiones que sufrieron varias figuras (entre ellas, Aaron Rodgers, quarterback de los Jets, quien se rompió el tendón de Aquiles). Para colmo, en las últimas semanas el imponente estadio albergó algunos recitales, como los de George Strait (8 de junio) y los Rolling Stones (23 y 26 de mayo).

