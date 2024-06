“Se escuchó un fuerte golpe y luego a la gente llorando y puteando”

Romina fue parte del público en la función por la que Facundo Christiansen permanece internado en terapia intensiva, a raíz de las delicadas lesiones sufridas al caer al foso del Teatro Municipal, durante el tercer concierto del Ciclo Bahía[in]sonora 2024.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, manifestó que “fui con mi hermana y la verdad que la noche venía siendo increíble. Bailaba este chico de una manera hermosa hasta que se oyó un golpe muy fuerte”.

“En mi caso estaba bastante atrás porque había mucha gente, no vi el golpe. De repente se escuchó a la gente llorar, gritando, encendieron las luces del teatro y nos hicieron desalojar la sala”, afirmó, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y lanzó: “No vi la caída, quizás no controló el espacio, la luz era muy tenue porque era parte de la obra. El golpe fue terrible y se escucharon puteadas de las personas que lo vieron. Me parece que la ambulancia tardó bastante. No sabíamos si la persona estaba viva o muerta”.

“Ya había pasado la parte de Patricia Galassi y venía su tramo donde hacía de mimo. Nos quedamos impactados, en la vereda del teatro, buscando algún tipo de información. Se decía que estaba quebrado y consciente, lo que nos daba algo de tranquilidad”, finalizó, aún conmovida por lo sucedido.

Parte médico actualizado

Christiansen tiene 23 años y es un bailarín de Río Colorado. Presenta una fractura de cráneo, por lo que tuvo que ser sometido a una neurocirugía de urgencia.

Desde el nosocomio afirmaron esta mañana que actualmente se encuentra respirando por sus propios medios y evoluciona favorablemente.

Según pudo saber la redacción de este diario digital, el joven participaba en el concierto del Ciclo Bahía[in]sonora 2024, se precipitó de dos metros y medio y golpeó su cabeza.