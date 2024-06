Scaloni mantiene el secreto del equipo para debut en la Copa América

Si bien todavía no confirmó el equipo, el entrenador Lionel Scaloni dio a entender la titularidad de Leandro Paredes, quien lo acompañó en la conferencia de prensa, de cara al debut de la Selección Argentina en la Copa América de Estados Unidos 2024. Después de las victorias amistosas contra Ecuador (1-0) y Guatemala (4-1), con un show de Lionel Messi incluido, la Albiceleste comenzará la defensa del título este jueves, a las 21, frente a Canadá en el Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia.

“El equipo lo tengo, no tengo dudas. Se los voy a dar esta tarde a ellos, todavía no lo saben. Están todos disponibles para el partido de mañana, van a jugar los que veamos mejor. Me puedo equivocar, pero pensamos siempre en poner lo mejor. Conmigo siempre juega el que está mejor. A Paredes le tocó salir en el primer partido del Mundial porque pensamos que había otros chicos que estaban mejor. Por algo, ahora lo tengo al lado”, declaró Scaloni.

Y agregó: “Las conclusiones de los últimos dos partidos es que los que han jugado están bien. Algunas dudas que teníamos con algunos las hemos resuelto. Que el que juegue demuestre que no quiere perder el puesto. La base que tenemos respeta siempre al que

Consultado sobre las cualidades de Canadá, un rival al que la Selección Argentina solo enfrentó una vez en el historial, el DT acotó: “Será una Copa América muy difícil, como lo es siempre. Es lo mismo que jugar contra un europeo. Tiene un muy buen equipo, con jugadores importantes y un nuevo entrenador que trajo nuevas ideas. En el Mundial pasado hizo muy buenos partidos, no ha tenido la suerte que merecía. Es un rival difícil. El que piense que está todo dicho, se equivoca. Están los mejores de ese país y la dificultad es máxima, sobre todo en el inicio de un torneo. Pueden ponernos en aprietos y tenemos que estar preparados”.

El otro tema que se tocó en la conferencia de prensa fue la preocupante imagen que dejó el estado del campo de juego, a pocas horas del partido inaugural de la Copa América 2024. “No lo pisé, lo vi de afuera. El cuerpo técnico lo vio esta mañana, pero vamos a esperar porque dicen que va a mejorar. Ojalá que esté bien por el bien del fútbol”, aclaró el DT.

Fuente: TyC Sports