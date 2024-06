El denunciado se defendió: “Me putean, me tiran piedras y salen corriendo”

Sobre su persona recae una grave acusación: aseguran que acosa a niñas y madres de la Escuela 22, ubicada en Maipú al 1600, del barrio Villa Mitre. Además, afirman que tiene una picana con la que realiza amenazas.

El hombre, de apellido Domínguez, habló con el móvil de LA BRÚJULA 24 y se justificó: “Pasan por acá y patotean, si yo estoy en mi domicilio, ¿qué ‘guarangadas’ puedo decir?. Ellos tienen que seguir para su casa y no a parar más en la mía. Me agreden, me dicen viejo puto, empezaron a tirar piedras y yo las insulté. Será la palabra mía contra la de ellos, yo vivo desde los ocho años acá, los vecinos me dejan hablar por teléfono cuando me quedo sin tarjeta, me llevo bien”.

Además, indicó que “La picana es para defensa propia, no para salir a robar. A los pibes esos los vi el otro día que estaban fumando porro, yo la tengo para uso personal, por si me quieren robar. La llevo para ir a comprar y volver a mi casa, nada más”.

“Los motochorros están a la orden del día, uno tiene que cuidarse. Yo me llevo bien con los vecinos, pero acá viene gente de afuera, que no es del barrio y me pueden meter el cuento del tío. Que pasen todas las veces que quieran, pero no tienen que putearme. Si yo reacciono, me defiendo, y las pibas van y le dicen a los padres, no tengo la culpa”.

Jésica, una de las mujeres que efectivamente radicó una denuncia, contó que “mis nenas van a la escuela y este hombre está todos los días esperando que salgan para decirles de todo, obviamente cosas degeneradas. Ayer me enteré de que a una de las nenas le tocó la cola y fui a hacer la denuncia por mi hija”.

“Las espera en el portón, pero es pillo, porque cuando ve otra gente se queda calladito, espera que pasen solas para decirles cosas o tocarse las partes íntimas”, argumentó. Y Domínguez respondió: “Le voy a hacer una contradenuncia por falsa acusación porque cada vez que pasan, ellas me patotean. No voy a dejar de defenderme. Me empiezan a provocar en mi casa, me dicen viejo puto. ¿Cómo no voy a sacar una picana?, me tengo que defender”.