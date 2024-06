Los Pumas 7’s cayeron ante Francia en la final de Madrid

En una final cargada de emociones y tensión, Los Pumas 7’s no pudieron con Francia y perdieron 19-5 en el Seven de Madrid. Aunque el equipo de Santiago Gómez Cora terminó su brillante temporada con una mueca de decepción, ya tienen en la mira el próximo gran objetivo: los Juegos Olímpicos de París 2024, que arrancan el 26 de julio.

El partido comenzó con intensidad, y fue Luciano González quien abrió el marcador para Argentina tras una electrizante corrida de derecha a izquierda, colocando el 5-0. Sin embargo, Francia respondió rápidamente. Tras recuperar una pelota cerca de su ingoal, Parez Edo empató el juego y con la conversión, Francia tomó la delantera 7-5 justo antes del descanso. El ingreso de Antoine Dupont y la tarjeta amarilla a Rodrigo Isgró complicaron aún más la situación para los argentinos.

En medio del desconcierto, Jefferson Lee Joseph aprovechó para anotar otro try, aumentando la ventaja francesa a 14-5. A pesar de los esfuerzos de Los Pumas, un nuevo try de Riva sentenció el encuentro, dejando el marcador en un definitivo 19-5. Agustín Fraga descontó para los argentinos, pero no fue suficiente. Para colmo de males, una riña al final del partido llevó a la expulsión de Isgró.

El recorrido de Los Pumas 7’s hasta esta final ha sido notable. En la fase de grupos, habían superado a los franceses 26-12, mostrando su potencial. Además, sus posiciones en las temporadas anteriores demuestran su crecimiento: novenos en 2017 y 2019, séptimos en 2018, y cuartos en 2022. En el 2023 fueron escoltas de Nueva Zelanda y en el 2024 primeros en todo. Ahora, con la vista puesta en París, buscarán coronar su esfuerzo con una medalla olímpica.

Con información de La Nación