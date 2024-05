El cronograma de la décima fecha de la Liga del Sur

Entre sábado y lunes se jugará la décima fecha del torneo de la Liga del Sur.

Por el torneo Promocional, el sábado jugarán Tiro Federal-Comercial y Pacífico de Bahía-Sansinena (en Huracán) a las 15 horas; y Rosario-Libertad (sin visitantes) desde las 16.

Mientras que el domingo, por el Oficial, Sporting-Huracán (sin visitantes), La Armonía-San Francisco y Liniers-Bella Vista (sin visitantes) a las 15 horas; y Dublin-Pacífico de Cabildo (en cancha de Comercial y sin visitantes) por el Promocional a las 15.

Por último, el lunes a las 15 horas en cancha de La Armonía, Olimpo y Villa Mitre (sin visitantes) cerrarán la fecha.

Posiciones del Oficial: San Francisco 20 puntos; Huracán 17; Liniers 14; Sporting 13; Bella Vista 12; Olimpo 9; Villa Mitre 8; La Armonía 5.

Posiciones del Promocional: Rosario 23 puntos; Libertad 21; Pacífico de Cabildo 16; Comercial 13; Dublin 9; Pacífico de Bahía 8; Tiro Federal 6 y Sansinena 3.

Los fallos del Tribunal de Penas de la Liga del Sur

Jugadores que llegaron al límite de 5 tarjetas amarillas:

Francisco Ortiz Medina (Pacífico C) – 1 Fecha.

Marcelo Rodríguez (Huracán) – 1 Fecha.

𝙊𝙏𝙍𝘼𝙎 𝙎𝘼𝙉𝘾𝙄𝙊𝙉𝙀𝙎

Emiliano Gandolfo (Sansinena) – 6 Fechas.

Nahuel Bardella (San Francisco) – 6 Fechas.

Ignacio Tourn (Olimpo) – 4 Fechas.

Nicolás Orellana (Rosario PB) – 3 Fechas.

Aaron Capdevila (Sansinena) – 2 Fechas.

Marco Colmenares (Olimpo) – 2 Fechas.

Maximo Olivieri (Comercial) – 2 Fechas.

Juan Nomdedeu (Pacifico BB) – 2 Fechas.

Branco Muzi (Pacífico BB) – 2 Fechas.

Juan Portilla (Pacífico BB) – 2 Fechas.

Rodrigo González (Sporting) – 1 Fecha.

Leonel Valenzuela (Pacífico C) – 1 Fecha.

Joaquín Bentevegna (Pacifico C) – 1 Fecha.