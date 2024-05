El Profe Signorini, sobre Menotti: “Su legado va más allá del fútbol”

Fernando Signorini, ex preparador físico de Diego Maradona, recordó esta mañana a César Luis Menotti, quien murió este domingo a los 85 años. En diálogo con el equipo del programa “Hora Pico”, emitido por La Brújula 24, el “Profe” describió las virtudes del ex DT de la Selección argentina.

Primero, respecto de la partida de Menotti, señaló que “fue un golpe para el fútbol argentino, del mundo y todos aquellos que piensan que el fútbol tiene que ser una excusa para ser feliz. Porque si bien ganar es importante, más lo son los medios para conseguirlo”.

“El legado más importante de César va mucho más allá de si sus equipos jugaban bien, si ganaban o perdían. El verdadero valor está en los elementos que él generaba para ayudar a los chicos, padres y profesores, a que sean la mejor versión de ellos mismos, tanto en el deporte como en la vida”, consideró.

De igual modo, Signorini refirió que “es como le dijo alguna vez Adolfo Peredernera al mismo César, ‘lo que vi no lo veo más’. Lo decía referido al fútbol juego. Yo le agregaría que lo que no veo más son esos valores ligados a la nobleza, sensibilidad y honestidad, que eran parte de una sociedad que ha cambiado de manera brutal. Pero no solamente en el fútbol se ha visto de esa manera”.

“Como alguna vez comentábamos con Eduardo Galeano, a quien tuve también la dicha de compartir y compartir, ¿qué tan débil debe ser la gente para necesitar ganar?”, contó, y recordó que “él me decía que ‘si alguien lo necesita para ser feliz, que juegue conmigo y yo lo dejo ganar´’. Después van a volver a la misma miseria de cada día, porque es así, en cierto caso esa persona se debe sentir un gusano”.

“Hoy a través de los medios, sobre todo en Buenos Aires, que inexplicablemente tienen el mayor rating, se utilizan groserías, vulgaridades. Pienso que si en realidad se dieran cuenta de que hay otros hombres a los que seguir, y César es uno de ellos. Además, los poetas, los grandes pensadores, de cualquier parte del mundo”, aseveró.

