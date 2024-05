Un argentino que ganó dos veces el Dakar no estará en la edición 2025

Manuel Andújar ganó el último Rally Dakar que se disputó con la categoría de Cuatriciclos entre los vehículos permitidos. Con el halago del pasado mes de enero de 2024 repitió lo hecho en 2021, ganando la divisional en territorio de Arabia Saudita. Pero la reciente confirmación del organizador de la competencia respecto a los quads terminó con el plan de los que estaban preparando la carrera, sea para debutar o continuar haciendo camino y el chico de Lobos, Buenos Aires, analiza el futuro.

El referente mundial de los cuatris confirmó a Campeones que no estará en la próxima edición del raid más duro del mundo. Al cancelarse su categoría, estará ausente luego de siete años consecutivos forjando experiencia hasta ser doble ganador. Sin embargo, la competencia que fortaleció sus convicciones en la vida sigue estando en el horizonte personal del representante del 7240 Team, que analiza las opciones para correr el Dakar en otra categoría.

“Después de siete años, por primera vez no voy a correr el Dakar”, contó Andújar, mientras prepara la defensa de su victoria en el Desafío Ruta 40, cita mundialista que del 1 al 7 de junio transitará por Córdoba, San Juan y La Rioja. La carrera para la que llegan a nuestro país los mejores exponentes del mundo.

El conjunto deportivo que acompañó el desarrollo de Manu trató con realismo la manera de continuar en el Dakar, aún después de los anuncios que se hicieron en Portugal, cerrando la puerta a los Quads. Disputarán el DR40, competencia donde Andújar es local ante los extranjeros, pero no irán a correr el clásico de Marruecos en octubre. “Estamos muy entrenados en lo físico y el cuatriciclo está en óptimas condiciones”, insistió Andújar.

Afirmó que “hay posibilidades de probar algún Side by Side, con planes a futuro” pero no se alcanzará a hacer la experiencia necesaria en los meses que quedan al Dakar 2025. Una cosa es segura, y tiene que ver con la competencia en alto nivel: “Si cambiamos de categoría, después de ganar dos veces el Dakar, queremos seguir ganando… no queremos andar mal y necesitamos tiempo para la preparación”, concluyó.

Andújar en el Dakar

2018: Quad / 29º

2019: Quad / 5°

2020: Quad / 4º

2021: Quad / 1º (2 victorias de etapa)

2022: Quad / Abandono en la Etapa 6

2023: Quad / Abandono en la Etapa 11 (3 victorias de etapa)

2024: Quad / 1° (3 victorias de etapa)

Fuente: LB24 / Campeones.