“No hay que buscar excusas y felicitar a Estudiantes”

Juan Román Riquelme habló luego de la dura eliminación de Boca de la Copa de la Liga Profesional 2024 al caer 3-1 por penales a manos de Estudiantes tras igualar 1-1 en el tiempo regular, en el juego que tuvo lugar en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

“Es un juego, se gana y se pierde. Hay que felicitar a Estudiantes, se lo merece. Nosotros creemos que hicimos un buen primer tiempo, el segundo tiempo creo que fue parejo de los dos lados. Al final se le acomoda en una jugada: el penal y la expulsión, en tres segundos cambia y el fútbol tiene eso. Se gana metiendo goles, el primer tiempo, vuelvo a repetir, el equipo lo hizo bien, erró bastante y hay que felicitar a Estudiantes que está en la final, y a Vélez también. Nosotros teníamos la ilusión de llegar a la final”, inició el presidente Xeneize.

“Patearon los penales mejor. A veces no iba a tocar errar”, agregó ante la pregunta sobre la tanda desde los doce pasos donde los jugadores Xeneize malograron tres intentos (Cavani y Figal vieron su remate atajado y Merentiel estrelló el suyo en el travesaño).

En esa misma línea, Román enfatizó en su intento de no agrandar la situación aunque no pudo evitar mostrar su desazón por jugadas puntales donde la fortuna no estuvo de su lado. “El fútbol es un juego, es lindo. Se gana, se pierde, es el juego más bonito que hay. El primer tiempo se hizo bien, se erró muchos goles, la pelota no entró, por ahí si entraba estamos contentos pero el primer tiempo fue bueno. ¿Qué va a ser? Pegó en el palo y no entró, pegó en el palo y salió para afuera. Pateó Medina y quedó picando en la línea. Es un juego. La suerte también juega. Es un juego muy lindo, muy bonito, hay que competir y tener siempre ilusión. Teníamos la ilusión de llegar a la final. En el primer tiempo lo hicimos muy bien. Queríamos jugar el fin de semana pero no pudimos y hay que seguir.“

“Tampoco busquemos porque parece que siempre estamos buscando excusas. Felicitemos a Estudiantes que está en la final y a Vélez que está en la final. El que está en la final hace méritos también. Es un juego, hay momentos que cambian un partido. Boca el primer tiempo lo hizo muy bien, erró bastante y… es un rebote… ¿Qué va a hacer? Tiraron un centro, Marcos (Rojo) rechaza, el de Estudiantes tira centro, saben que tienen un nueve que cabecea bien y le cae el penal, y aparte el penal es segunda amarilla. El fútbol tiene eso. En una jugada cambia muchas veces y hoy pasó eso. Nosotros estamos contentos, el equipo hizo un buen primer tiempo y el equipo viene jugando bastante bien, hay que seguir”, completó Riquelme en su análisis del juego en el Mario Alberto Kempes.

El presidente del Club de la Ribera confesó el anhelo que tenía de poder coronar esta primera mitad del año con un nuevo título pero dejó en claro que no bajaran los brazos en su lucha por sumar un nuevo título en sus arcas antes de agradecer a sus hinchas por estar presentes. “Lo que es cierto que uno sueña en ganar el campeonato, teníamos la ilusión de llegar a la final. No pudimos. Nosotros teníamos la ilusión siempre de hacer bien, llegar hasta el final, que el hincha esté contento. No pudimos llegar a la final, volveremos a intentarlo, siempre así“.

“Estamos agradecidos, el hincha de Boca es hermoso. Nos apoya pero creo que el equipo tiene momentos buenos, el primer tiempo fue muy bueno. El otro día en el clásico tuvo momentos buenos. Creo que eso hace también que el hincha se ilusione. Sabemos que siempre hay que mejorar, cuando se gana y cuando se pierde. Intentaremos hacerlo siempre mejor”, completó.

Riquelme también resaltó que no siempre gana quien juega mejor y enfatizó sobre la presión agregada que tiene Boca por sobre el resto de los equipos desde la prensa. “No lo sé, es un juego. Es raro el fútbol argentino porque si jugas mal y ganas mucho te lo valoran, si jugas bien y no ganas terminas diciendo ‘jugas bien pero no ganas’, vivimos así“.

