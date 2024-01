Rally Dakar 2024: todas los detalles de cada una de las etapas

El Rally Dakar cumple su quinta edición consecutiva en Arabia Saudita y la 46ª desde que comenzó su historia en 1979. La propuesta para la versión 2024, que se realizará del 5 al 19 de enero, está definida como los organizadores como la más dura desde que la carrera ha llegado a Medio Oriente.

La carrera se largará en Al-Ula, tendrá su día de descanso en Riad y finalizará en Yanbu. En el medio habrá varios días de acción en el Empty Quarter, una etapa maratón muy temprana y la 48 Chrono Stage que obligará a los competidores a pasar la noche en el desierto en diferentes campamentos.

05/01 | PRÓLOGO | AL ULA > AL ULA

Enlace: 130 km | Especial: 28 km.

La entrada en acción se presenta en versión larga, al límite máximo de lo que permite el reglamento. Ya no es un sprint, es una etapa Dakar concentrada, en un lugar excepcional donde los pilotos culebrean entre rocas, pistas arenosas y también fuera de pista. Con una prueba de esta calidad, se cumplirá necesariamente la misión principal del Prólogo: colocar a los pilotos en un orden coherente que corresponda a su valor.

06/01 | ETAPA 1 | AL ULA > AL HENAKIYAH

Enlace: 127 km | Especial: 414 km.

Para entrar de lleno en un debate deportivo de alta intensidad se ha trazado un recorrido completamente nuevo, en una zona con características geológicas específicas, desconocidas hasta ahora en el Dakar. El recorrido serpentea entre volcanes, en medio de una paleta de colores minerales donde se alternan todos los tonos de gris, de los más sobrios a los más explosivos. El formato de la etapa ya es consecuente y las diferencias se marcarán visiblemente.

07/01 | ETAPA 2 | AL HENAKIYAH > AL DUWADIMI

Enlace: 192 km | Especial: 463 km.

Al principio del recorrido hay que salvar un tramo de unos treinta kilómetros de dunas. Pero luego, durante la mayor parte de esta novísima especial, el terreno es bastante rápido y favorecerá a los pilotos más audaces… sin obligarles a correr riesgos, por supuesto. A estas alturas, el Dakar entra ya en la categoría de carrera de resistencia. La llegada a Al Duwadimi será tardía…

08/01 | ETAPA 3 | AL DUWADIMI > AL SALAMIYA (MARATÓN)

Enlace: 295 km. Especial: 438 km.

El Dakar arranca con fuerza, con una etapa maratón antes del ecuador de la primera semana. La primera parte se disputa a lo largo de una especial muy variada, donde los tramos pedregosos dan paso a horizontes de arena, y más adelante a zonas de dunas. Alternando entre tramos rápidos, lentos y accidentados, nunca se consigue encontrar el ritmo de crucero. Y naturalmente, hay que tener en cuenta una limitación importante: los vehículos sólo dispondrán de dos horas de asistencia al final de la especial antes de dirigirse al vivac maratón y a un parque cerrado.

09/01 | ETAPA 4 | AL SALAMIYA > AL-HOFUF

Enlace: 332 km | Especial: 299 km.

Otra larga jornada para llegar a Al Hofuf, situado en el centro de un inmenso oasis plantado con tres millones de palmeras datileras. Para compensar el extenso kilometraje de la etapa, sobre todo al final de un maratón, se ha rebajado un poco el nivel de dificultad del terreno, que es bastante rápido. En cambio la navegación será muy complicada, como lo fue la víspera. Es aquí donde algunos pilotos y equipos perderán algunos preciosos minutos, o incluso más.

10/01 | ETAPA 5 | AL-HOFUF > SHUBAYTAH

Enlace: 527 km | Especial: 118 km.

Las cifras de la etapa podrían parecer engañosas, pero hay dos parámetros a tener en cuenta a la hora de evaluar la dificultad de esta jornada. En primer lugar, la longitud del enlace y la salida tan temprana que harán mella en la forma física de los pilotos y sus equipos. Y luego el regreso al mar de dunas del Empty Quarter, donde los kilómetros de la especial cuentan doble o triple. Aquí ya no hay más que arena, y la velocidad media entra en caída libre. Pocos habrán llegado al vivac de Shubaytah al caer el sol.

11-12/01 | ETAPA 6 | SHUBAYTAH > SHUBAYTAH (48 CHRONO STAGE)

Enlace: 209 km | Especial: 626 km.

La etapa se desarrolla a lo largo de dos días, pero los parámetros típicos de una etapa maratón desaparecen con el formato sin precedentes de la Crono 48 horas. A las 16.00 del primer día de esta etapa especial se les pedirá a todos que se detengan en la siguiente área de descanso (hay 6) situada en la ruta de la especial. En ese punto, los pilotos recibirán un equipo mínimo de acampada y comida suficiente para pasar la noche en el desierto, sin conexión y, por tanto, sin información sobre los resultados de sus rivales. Aislados del mundo.

El escenario de esta primicia será el Empty Quarter y sus dunas infinitas. Aunque ya se han adentrado en esta zona, el recorrido de esta mega-especial es realmente duro. Entre los cordones dunares les esperan los chotts (lagos salados), donde podrán tomarse un respiro. Pero la navegación exigirá el máximo cuidado, con rumbos difíciles de encontrar y WP ocultos que desorientarán a muchos. Como los recorridos de la FIA y de la FIM son independientes, no habrá marcas de rodadura de motos para guiar a los copilotos de los autos.

13/01 | DÍA DE DESCANSO | RIAD

Los pilotos de motos y quads se beneficiarán de un traslado aéreo hasta Riad tras completar la 48 Chrono Stage. Este no será el caso de los coches y camiones, que tendrán que recorrer un largo enlace antes de llegar al vivac de la capital saudí. El día de descanso será corto para algunos de ellos, pero sus equipos de asistencia podrán llevar a cabo las reparaciones y el mantenimiento necesarios.

14/01 | ETAPA 7 | RIAD > AL DUWADIMI

Enlace: 390 km | Especial: 483 km.

A pesar del copioso menú de los primeros días, que probablemente habrá dispersado mucho a los corredores en la clasificación general, la segunda semana ofrece verdaderas oportunidades para volver a meterse en el partido. Pero esta etapa tan variada no tendrá nada de una suave recuperación. Al principio de la ruta hay muchos cambios de dirección, por lo que será difícil orientarse a través de los cañones. Y para finalizar, los largos tramos de dunas ayudarán a marcar la diferencia a los corredores más experimentados. ¡No hay tiempo que perder para ganar tiempo!

Foto: Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool.

15/01 | ETAPA 8 | AL DUWADIMI > HAIL

Enlace: 220 km | Especial: 458 km.

Este será un día de contrastes y de una ligera bajada de intensidad. Saliendo del centro del país en dirección norte, la especial lleva a los contendientes por un terreno arenoso, pero sin grandes obstáculos. Luego hay un cambio de escenario sorprendente que exigirá máxima atención y precisión en la conducción. La arena da paso a los guijarros, con una ruta dura y quebrada en algunos puntos. Para proteger sus neumáticos, deberán rodar hacia Hail como si caminaran sobre cáscaras de huevo. Con prudencia y delicadeza.

16/01 | ETAPA 9 | HAIL > AL ULA

Enlace: 222 km | Especial: 417 km.

Los mejores pilotos quizás no tengan tiempo de admirar los excepcionales paisajes de esta etapa, que les dejará mentalmente exhaustos. En apariencia, el inicio de la especial puede parecer rápido, pero las cosas cambian rápidamente. Más que verlas, hay que adivinar por donde van las pistas, por lo que la navegación se complica. Y conducir por mesetas rocosas requiere tanta confianza como técnica para encontrar el ritmo ideal.

Foto: Kin Marcin / Red Bull Content Pool.

17/01 | ETAPA 10 | AL ULA > AL ULA

Enlace: 241 km | Especial: 371 km.

La regla de la alternancia se aplica en la segunda semana. Este bucle obliga a hacer slalom entre las monumentales rocas de la región de Al Ula. Es un verdadero juego de pistas, con muchas opciones para aprovechar los errores de los rivales. Es seguro que previamente los equipos habrán calculado muy bien sus posiciones de salida.

18/01 | AL ULA > YANBU

Enlace: 107 km | Especial: 408 km.

Es la etapa más deportiva de la segunda semana y podría mover el orden del podio en todas las categorías. Con cerca de 500 kilómetros de longitud, esta especial se disputa principalmente en un terreno inhóspito y quebrado. Para los motociclistas será el último desafío físico. Los pilotos de coches que soportaron la segunda etapa del año pasado pueden prepararse desde ya para mantener la compostura. Podemos vaticinar que en esta especial se registrará el mayor número de pinchazos.

19/01 | ETAPA 12 | YANBU > YANBU

Enlace: 153 km | Especial: 175 km.

La última especial no presenta grandes dificultades, pero puede resultar decisiva. Estos últimos 144 kilómetros son siempre una amenaza para quien va en cabeza. Después de todo, Toby Price tomó la salida de la etapa 14 el año pasado con un tercer título en el punto de mira, pero sus 12″ de ventaja no fueron suficientes para frenar el apetito de Kevin Benavides, ganador in extremis en la categoría de motos. El contexto jerárquico no será necesariamente tan estresante para los líderes… ¡pero todo puede pasar!

Fuente: LB24 / Automundo.