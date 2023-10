Un experto responde las preguntas más comunes sobre la votación

Este domingo se desarrollarán en el país las elecciones generales para elegir a los candidatos desde presidente hasta concejo deliberante. Son muchas las dudas que surgen en este proceso y por eso el docente de Derecho Constitucional de la UNS, Pablo Di Gerónimo, respondió en La Brújula 24.

“Los que deben llegar primero son las autoridades de mesa y se sugiere que sea a las 7 de la mañana para organizar todo. En el caso que alguno de ellos no se haga presente, hay un delegado electoral que definen cómo se cubren las mesas con ausencia. En primer lugar se eligen a los que están en la mesa y en el caso que no haya se puede elegir a alguien del electorado, pero las mesas no se unifican”, remarcó en diálogo con Hoy También.

Además sostuvo que la fiscalización de los partidos “es una responsabilidad de los partidos y no tienen la obligación de ordenar un fiscal por mesa. Estando la autoridad de mesa puede comenzar a las 8 sin problemas”.

Mientras que sobre cómo votar dijo que “lo único que puede ir en el sobre las boletas elegidas. En esta elección votamos ocho cargos. Puedo utilizar la misma boleta para todos los cargos o cortar, e incluso que alguno quede en blanco. Ahora si se colocan dos boletas de distinto partido es nulo, pero si es del mismo partido el voto vale uno por el elegido”.

Por otro lado, declaró que “la boleta no puede estar rota en el nombre o en el número. Eso está previsto y se establece que si una boleta está rota, estando la parte del cargo y el número de lista el voto es válido. Pero la tarea de calificar al voto lo hará el presidente de mesa aunque los fiscales tienen la posibilidad de no estar de acuerdo con esa decisión, se puede recurrir el voto y luego define la junta electoral”.

“El presidente de mesa es quien toma las decisiones y los fiscales los que fiscalizan las mismas. En general se conversan y llegan a una conclusión”, agregó.

Sobre el voto en blanco dijo que “la Constitución habla de votos válidos afirmativos para el cómputo en porcentual, sobre esa masa de votos se calculan los porcentajes”.

Además sobre el balotaje dijo que “como regla general hay doble vuelta, no hay cuando el candidato más votado obtenga más del 45 por ciento y la otra posibilidad es que cualquiera de las fuerzas obtenga más del 40 por ciento y saque diez puntos de diferencia. Si no se da ninguna de estas situaciones, habrá segunda vuelta. Luego en esta etapa, si se da la situación, habrá solamente dos boletas porque los siete cargos restantes se definen este domingo”.

Y también aclaró que para ir a votar es necesario “ir con el documento de identidad que figura en el padrón, si hice un cambio de documento entre las PASO y las generales debo ir el que figura en el padrón o el posterior, nunca con uno anterior que figura en el padrón”.