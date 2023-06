“Quiero justicia, no venganza”, dijo la madre de Cecilia en una masiva marcha

Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski, la joven desaparecida desde el 1 de junio en Resistencia (Chaco), dijo este lunes al encabezar una marcha por su hija que ella quiere “justicia” y no “venganza”, y pidió terminar con la “impunidad” de los que tienen un “poder desmedido”, en referencia a los integrantes de la familia Sena detenidos por el caso, informó Diario Popular.

“Tenemos que terminar con la impunidad, con el poder desmedido que tienen algunos”, afirmó la mujer ante unas tres mil personas reunidas en la plaza 25 de Mayo de la capital chaqueña y aclaró: “Yo quiero justicia, no quiero venganza”. “Sé que hay mucha bronca, pero hagamos la manifestación al estilo japonés, demos el ejemplo. Me gustaría que las marchas de Cecilia sean en un lugar donde no cortemos el tránsito, donde no arruinemos el comercio, la plaza o el centro. Mostremos que somos diferentes”, dijo Gloria.

Vista de la manifestación en la capital chaqueña. Foto de Diario Popular

Sobre quienes reclamaban una marcha al lugar de detención de Emerenciano y Javier Sena, agregó: “¿Creen que a unos psicópatas como a ellos les va a producir algo que gritemos en su nombre? Es más, creo que se van a agrandar, porque les gusta escuchar su nombre. Lo mejor que podemos hacer a una persona que te ataca, es la indiferencia”. “Así como borraron a mi hija como si fuera un insecto, quiero que borremos el nombre de esta gente de Resistencia. Los muros están sucios con sus nombres, vamos a sacar la mugre de Resistencia”, afirmó.

También reiteró que su pedido de Justicia no tome un tinte político: “No quiero que nadie me use para sus campañas ni nada”.