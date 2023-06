Un ex oficial asegura que EE.UU. tiene partes intactas de naves extraterrestres

David Grusch, un ex oficial de inteligencia de Estados Unidos, afirmó que las autoridades de ese país poseen partes de vehículos alienígenas, tanto intactas como parcialmente dañadas.

Grusch presentó información clasificada al Congreso y al Inspector General de la Comunidad de Inteligencia para respaldar sus afirmaciones. Otros oficiales de inteligencia, como Jonathan Grey, también han confirmado la existencia de “materiales exóticos” y han proporcionado información similar a varias agencias estadounidenses.

Grusch, quien sirvió en Afganistán y en agencias de inteligencia como la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial y la Oficina Nacional de Reconocimiento, dejó el gobierno después de 14 años debido a la retención de información sobre los vehículos alienígenas por parte del Congreso. Según Grusch, los datos indican de manera empírica que no estamos solos en el universo.

El ex oficial ha llevado a cabo estudios que demuestran que los vehículos encontrados tienen un origen exótico y no humano, posiblemente extraterrestre. Reveló que los hallazgos sobre estos objetos no humanos se han mantenido en secreto durante mucho tiempo y que múltiples agencias están ocultando esta información.

Fuente: Infobae