La columna de la Ubfal: la entrevista emotiva de Fer Dente a Imanol Arias

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, sintetizó las novedades más destacadas del mundo de la farándula, en su habitual columna en el programa “Hora Pico”.

“La nota de Fernando Dente con Imanol Arias fue brillante, un ser comprometido con la realidad que vivió la década del 70 y formó a otra clase de artistas. Tengo un cariño especial con este actor español porque mi segunda nota como cronista se la hice a él. Y me impactó porque hablamos de política, justo había ganado Alfonsín y con el regreso de la democracia me decía que en Argentina iba a venir el Pacto de la Moncloa, que fue lo que ocurrió en su país. Ayer contó una anécdota sobre un living en el que estaban sentados Joaquín Sabina, Ana Belén, Víctor Manuel, Luis Eduardo Aute, él y su mujer (Pastora Vega, actualmente con Darío Grandinetti) me recordó a la historia que contó Mercedes Sosa sobre una reunión en la que también estaban Amelita Baltar, Astor Piazzolla, Atahualpa Yupanqui y ella, qué puede salir de eso. Ahora sería un encuentro de Duki, Emilia Mernes y Bizarrap, es otro contexto”.

“La noticia de L-Gante ya excede lo artístico y tomó ribetes policiales, vinculados con la violencia, algo a lo que hay que tratar con mucha cautela. Tiene el mismo abogado de Morena Rial. Lo que le está pasando a esta chica es muy doloroso, algo que solo se puede curarse con terapia. Está luchando y más conmueve cuando se conocen los detalles de los chats con su madre biológica. La hija de Jorge tuvo una infancia muy dura, marcada por la violencia y permitió que se lea un mensaje de esta mujer llamada Azucena Luna donde da a entender que Silvia Dauro la hizo firmar la adopción amenazándola con sacarle los otros hijos”.

🚨 Morena Rial y los chats con su madre biológica



👉 La hija del conductor comparte en vivo los mensajes que recibió de su mamá.



Cc #ALaTarde @jotaxTV pic.twitter.com/7iGhF76HH9 — América TV (@AmericaTV) June 6, 2023

“Claudia y Giannina se fueron a Nápoles a un homenaje que se le hizo a Diego y el que estuvo también presente fue Diego Jr, que vive con su mujer y sus dos hijos. Y a Dalma no la dejaron entrar a la cancha porque quiso hacer un documental. Tuvo un cruce con el presidente del club al que acusó de ‘viejo verde'”.

