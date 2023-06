Un argentino entre los mejores fotógrafos de la Vía Láctea

Santiago Santile, un argentino aficionado a la astrofotografía, ha logrado destacar en concursos internacionales de imágenes estelares. Sus fotografías de la Vía Láctea desde diferentes lugares de Argentina se encuentran entre las mejores del mundo. Santile ha sido reconocido en el certamen “Milky Way Photographer of the Year” dos años consecutivos. Su enfoque único y su calidad técnica impecable lo han destacado entre cientos de participantes.

El sitio web Captura el Atlas ha elogiado la originalidad de las composiciones de Santile, que incluyen árboles en Socotra y pináculos de tierra. A diferencia de los famosos cielos estrellados del desierto chileno de Atacama, Argentina no ha sido ampliamente explorada en términos de astrofotografía de la Vía Láctea. Sin embargo, los reconocimientos que ha recibido Santile podrían cambiar eso.

La historia de Santile es inusual, ya que no tenía planes de convertirse en un fotógrafo de galaxias. Todo comenzó cuando quedó fascinado por el cielo nocturno durante unas vacaciones en 2016. Aprendió astrofotografía a través de tutoriales en línea y se unió a concursos después de siete meses. Desde entonces, ha ganado premios y ha sido reconocido en el Mundial de Fotografía de Sony.

Santile destaca la importancia de la planificación, la elección de lugares alejados de la contaminación lumínica y las condiciones climáticas adecuadas para capturar imágenes nítidas y coloridas. Aunque cualquier cámara manual puede utilizarse para la astrofotografía, equipos más especializados son necesarios para obtener mejores resultados. Santile también señala que incluso se pueden lograr fotos impresionantes con teléfonos móviles colocados en trípodes.

En resumen, Santiago Santile, un aficionado argentino a la astrofotografía, ha ganado reconocimiento internacional con sus impresionantes fotografías de la Vía Láctea. Sus imágenes destacan por su originalidad, calidad técnica y elección de lugares únicos en Argentina. A través de su pasión por la astrofotografía, Santile ha logrado capturar la belleza del cosmos y compartirlo con el mundo.

Fuente: Télam