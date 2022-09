Astroturismo, viajar para fotografiar la inmensidad del cielo

Todos tomamos fotos cuando viajamos, pero tomar una foto durante un viaje y que luego sea elegida por la NASA como una de las imágenes del día, es una experiencia única. Fue lo que vivió el argentino Gerardo Ferrarino, con un paisaje nocturno que captó el pasado 28 de agosto en Villa Traful, un pequeño pueblo de Neuquén.

“Es una villa muy chiquita, sin población prácticamente y eso hace que tenga un cielo muy oscuro, que es sumamente necesario para sacar este tipo de fotos, porque no tiene contaminación lumínica. En la foto se puede ver muy bien el centro de nuestra galaxia acompañada del paisaje de Villa Traful, con los picos nevados y además hay unos cuantos objetos del espacio profundo”, comentó el astrofotógrafo aficionado en el programa Amo Viajar.

Ferrarino tiene cerca de ocho años haciendo fotografías astronómicas y ha tomado varios cursos de astronomía para pulir sus conocimientos. Esta es la segunda ocasión que una imagen suya es elegida por la NASA, la primera fue en 2020.

La foto de Gerardo Ferrarino elegida en 2020 por la NASA

“Se está desarrollando cada vez más el astroturismo en el país, en Las Grutas hay dos, en Viedma estoy yo que lo estuve haciendo y en tiempo de la pandemia corté y ahora tengo ganas de retomar. Es un tema que se está explotando y está muy bueno que la gente se empiece interesar en todo el cielo, en la mecánica celeste y que cada vez haya más fotógrafos”, comentó el astrofotógrafo aficionado.

Es una actividad que él desarrolla por su cuenta, pero que involucra la planificación de un viaje previendo las condiciones para captar una gran imagen de la inmensidad sideral. Además, es una actividad turística que cada vez atrae a más personas a parajes remotos, lejos de la contaminación lumínica bien sea para hacer fotos o simplemente contemplar el cielo estrellado.

“Yo antes de viajar ya sabía más o menos que me iba a encontrar con esto (un cielo sin Luna) entonces bueno ya fui planificando la foto, pero como estaba a 100 kilómetros más o menos de San Martín de Bariloche y tenía un cielo clase 2 que es como se llama en una escala donde uno es la mejor, que sería como ejemplo, el desierto Atacama, y el 900 el de Buenos Aires. Así que me permitió hacer esta foto con larga exposición”, detalló.

Ferrarino explicó que cualquiera puede enviar fotos a la NASA por correo y ellos seleccionan, entre todas las que reciben. Hay que explicar lo que se ve en la foto y con eso ellos eligen. “A mí ya me habían seleccionado una en 2020 era una de la galaxia Andrómeda con un paisaje de médanos. En ese momento me hicieron unas cuantas preguntas por mail, como evaluando. En este caso me contestaron de un día para otro. No me preguntaron más nada y bueno eso es un gran reconocimiento. Los mejores astrofotógrafos del mundo están en ese lugar y es un gran reconocimiento para un amateur como yo”, dijo.

La fotografía fue publicada en el sitio web de la NASA como la imagen del día 10 de septiembre de este año.

Sobre Villa Traful, Ferrarino aseguró que tiene su temporada alta en verano y por ser un lugar tan chico no tiene contaminación lumínica: “Tiene un cielo muy oscuro y en general la Patagonia y algunos lugares del norte tenemos la suerte que no hay contaminación lumínica, para la fotografía y para el ecosistema. Es un lugar que tiene camino de ripio para llegar, como yendo para Bariloche”..